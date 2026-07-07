Несмотря на развитие системы сбора текстиля, большая часть старой одежды в Латвии по-прежнему не возвращается в повторный оборот. Эксперты считают, что сегодня наиболее эффективный способ сократить объем текстильных отходов — продлить срок службы вещей, а не рассчитывать только на переработку.

Такие выводы прозвучали на дискуссии, организованной Dienas Bizness совместно с Латвийским фондом охраны окружающей среды в рамках проекта о развитии циркулярной экономики.

По данным Государственной службы охраны окружающей среды, в 2025 году на латвийский рынок поступило чуть более 17 тыс. тонн текстильной продукции. При этом было собрано около 5 тыс. тонн, что составляет примерно 36% от общего объема.

Из собранного текстиля около 4200 тонн поступило через систему расширенной ответственности производителя, а примерно 1500 тонн удалось подготовить для повторного использования.

По словам директора департамента обращения с отходами Государственной службы охраны окружающей среды Атиса Трейса, переработка текстиля пока остается сложной задачей. Причина в том, что современная одежда чаще всего производится сразу из нескольких материалов, поэтому превратить ее в новое сырье технически непросто.

Именно поэтому сегодня специалисты считают более эффективным другой подход — ремонтировать вещи, передавать их новым владельцам и максимально продлевать срок их использования.

Фактически переработка текстиля пока не может стать основным решением проблемы. До тех пор, пока технологии не станут доступнее и дешевле, повторное использование остается самым эффективным способом сократить количество отходов.

При этом представители отрасли считают, что существующая система ответственности производителей нуждается в корректировке. По словам представителя Eco Baltia vide Кристапса Дрейманиса, объемы сбора текстиля уже превышают показатели, которые изначально были заложены при создании системы. Если в прошлом году удалось собрать около 3000 тонн, то теперь этот показатель заметно вырос.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее развитие системы будет зависеть не только от технологий переработки, но и от того, насколько активно жители будут ремонтировать одежду, сдавать ненужные вещи и выбирать повторное использование вместо покупки новых товаров.