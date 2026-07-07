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Погода во вторник: где в Латвии пройдут дожди и когда ждать осадков в Риге 0 165

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветы под дождем
ФОТО: Unsplash

Во вторник в Латвии сохранится дождливая погода, однако осадки будут идти не весь день. Наиболее интенсивные дожди ожидаются вечером в западной части страны, тогда как в других районах временами будет выглядывать солнце.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник облачность над Латвией постепенно увеличится.

В первой половине дня местами возможен небольшой дождь, однако наиболее обширная зона осадков подойдет к стране лишь вечером. Первыми ее почувствуют жители западных районов.

Несмотря на облачную погоду, в течение дня во многих местах будет выглядывать солнце.

Температура воздуха останется комфортной для июля — от +16 до +21 градуса. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

В Риге первая половина дня пройдет преимущественно без осадков. Дождь ожидается во второй половине дня, при этом временами сохранится солнечная погода.

Температура воздуха в столице поднимется примерно до +20 градусов.

Погодные условия останутся переменчивыми, поэтому тем, кто планирует проводить много времени на улице, стоит иметь при себе зонт, особенно во второй половине дня и вечером.

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#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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