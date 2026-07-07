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Составлен список предприятий Латвии, над которыми запрещено кружить дронам 0 644

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: беспилотник

«О мерах по укреплению защиты активно действующих производств от угроз, исходящих от беспилотных средств» – документ под таким названием выпустило в июле правительство Латвии.

В документе, который рассматривался Кабинетом Министров на минувшей неделе, подчеркивается важнейшая роль бизнеса в устранении угрозы.

В списки важных для Латвии производств внесут тех, кто:

– На протяжении 3 лет имел оборот от 20 млн евро и выше;

– Задействовал более 50 работников;

– Связан с государственными резервами, о чем есть справка казенного ООО Possessor;

– Работает в ВПК, о чем есть отзыв Министерства обороны;

– Имеет статус приоритета от Латвийского агентства инвестиций и развития.

Согласно правительственному документу, предприниматели с помощью закупленных ими средств обнаружения БПЛА, будут идентифицировать данные объекты, и передавать сведения в общую сеть национальной обороны. Впрочем, как – пока неясно. «В данное время не существует единый механизм», – признается в документе.

Предприниматели могли бы помочь также с созданием закрытых для дронов зон над своими производствами – дабы не ждать возгорания, а заранее предупредить всех, чтобы не летали, например, у лесопилки или молокозавода, или что у нас там еще может иметь 20-миллионный оборот за 3 года.

Если ранее непозволительными для дронов были лишь области чисто военного или административного плана (в Юрмале, к примеру, нельзя было запускать электрических питомцев у дачи Ринкевича в Дубултах), то ныне число и площадь запретных зон может резко увеличиться.

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#инвестиции #Латвия #безопасность #технологии #оборона #дроны #правительство #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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