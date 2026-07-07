В Латвии с 1 июля снизили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) к четырем основным группам продуктов питания. Власти обещают, что литр молоко стоимостью 1,5 евро теперь будет стоить 1,39 евро. Батон хлеба за 2 евро подешевеет до 1,85 евро, а десяток яиц упадет в цене с 2,50 до 2,31 евро.

Это в теории. Что происходит на практике, можно выяснить, зайдя в ближайший супермаркет.

За вами будут следить

Есть опасения, что хитрые супермаркеты станут платить меньше налогов, а цены оставят прежними. Или даже повысят.

Чтобы этого не произошло власти обещают следить за магазинами с помощью системы мониторинга. Об этом на мероприятии, организованном Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП), сообщил заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении недобросовестных предпринимателей, Шайцанс философски отметил, что самым серьезным наказанием станет провал самой инициативы. По его мнению, этого никто не хочет. В свою очередь директор ЦЗПП Зайга Лиепиня сообщила, что центр будет контролировать применение сниженной ставки НДС в пределах своей компетенции.

Торговцы клянутся не жульничать

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Янис Дубултс утверждает, что оснований опасаться недобросовестного применения сниженной ставки НДС нет. «Все заинтересованы в том, чтобы снижение налога полностью дошло до покупателей, и именно так и будет», — торжественно пообещал он.

Представитель местной фабрики по производству яиц Томс Аушкапс отметил, что главное — насколько честно производители сохранят отпускные цены для магазинов и насколько добросовестно торговые сети передадут снижение НДС конечным покупателям.

Аушкапс утверждает, что все понимают важность этой инициативы, поскольку за их действиями будут внимательно следить общество и СМИ.

При этом он поспешил заявить, что снижение НДС вовсе не означает неизменность цен – не факт, что после снижения налогов яйца в Латвии подешевеют.

Так, стоимость яиц традиционно меняется в зависимости от сезона: летом она обычно ниже, а осенью и зимой растет из-за сокращения предложения. Поэтому рыночные механизмы по-прежнему будут определять уровень цен.

А при чем здесь литовцы и эстонцы?

Министр экономики Виктор Валайнис объяснил, что снизить НДС только для продукции латвийских производителей невозможно, поскольку Латвия является частью единого рынка Европейского союза. Законодательство ЕС не позволяет устанавливать разные ставки налога для отечественных и зарубежных товаров.

По оценке Министерства финансов, новая мера обойдется государственному бюджету примерно в 10 миллионов евро. По другим оценкам – может составить 30 млн евро (см. комментарии экономистов).

По словам министра, у снижения НДС две основные цели: уменьшить стоимость жизни в Латвии и повысить конкурентоспособность латвийских производителей. Помимо контроля за ценами на продукты власти будут анализировать, как меняются производственные мощности местных предприятий и доля латвийской продукции на внутреннем рынке.

Валайнис также сообщил, что расчеты показывают: если жители увеличат долю продуктов латвийского происхождения в своих покупках хотя бы на 10%, это позволит создать около 12 тысяч новых рабочих мест.

От зарплаты до зарплаты

Шайцанс подчеркнул, что при оценке влияния реформы на бюджет важно различать валовые и чистые потери доходов.

Формально применение сниженной ставки НДС означает сокращение бюджетных поступлений. Однако эти деньги не исчезнут из экономики.

По его словам, многие жители Латвии живут «от зарплаты до зарплаты» и не имеют накоплений. Если они будут меньше платить за хлеб, молоко, мясо и яйца, освободившиеся средства потратят на другие товары и услуги, которые раньше не могли себе позволить. Поэтому итоговый эффект для экономики будет отличаться от первоначальных расчетов.

Кроме того, если более низкие цены приведут к увеличению потребления этих продуктов, часть бюджетных потерь может компенсироваться. Это станет ясно после завершения мониторинга, когда будут проанализированы объемы продаж.

Что подешевеет

Как сообщал портал bb.lv, с 1 июля 2026 года ставка НДС на ряд продуктов питания снизилась с 21% до 12%. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.

Сниженная ставка распространяется на четыре основные группы продуктов:

все виды хлеба;

коровье, козье и овечье молоко, включая безлактозное;

свежее охлажденное мясо курицы, индейки, утки и гуся, а также субпродукты из птицы, включая разделанное, бескостное, нарезанное и рубленое мясо;

свежие необработанные куриные яйца.

При этом льготная ставка не будет распространяться на:

замороженное мясо;

колбасные изделия и копчености;

сладкую выпечку, пирожные и пирожки;

сухари, гренки и панировочные сухари;

ультрапастеризованное (UHT) молоко;

сгущенное молоко;

молочные продукты с добавками;

растительные альтернативы молоку (например, овсяные и миндальные напитки);

мясной фарш, если содержание соли превышает 1%.

Комментарий

Дайнис Гашпуйтис, экономист

– Министерство финансов оценивает влияние снижения НДС в 15 миллионов евро, однако звучали и оценки в 30 миллионов евро. Фактический эффект, скорее всего, окажется в этих пределах.

В любом случае оценить его будет непросто, особенно учитывая различие интересов сторон и политический фактор. Об этом свидетельствует и предыдущий опыт применения сниженной ставки НДС к фруктам, овощам и ягодам, когда оценки ее эффективности существенно расходились.

Этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный реверанс политиков обществу. Ограниченный – поскольку распространение сниженной ставки НДС на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для государственного бюджета.

Любое сокращение бюджетных доходов требует поиска источников компенсации. Обычно подобные решения рассматриваются в контексте конкретных мер, однако в данном случае речь идет прежде всего о политическом решении, тогда как главной проблемой остается дефицит бюджета.

Поскольку бюджетные перспективы остаются сложными, искать решения уже предстоит новому правительству — либо пересматривать государственные расходы, либо идти по пути повышения налогов.