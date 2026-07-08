В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года средний уровень потребительских цен вырос на 3,4%. Наибольшее влияние на рост уровня цен оказали цены на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо (+1,2 процентного пункта).

Существенно на уровень цен повлияли также цены на товары и услуги транспортной группы (+0,9 процентного пункта), услуги и товары для отдыха, спорта и культуры (+0,5 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,3 процентного пункта) и услуги здравоохранения (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 0,9%. Наибольшее влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе оказали цены на сливочное масло (-19,3%). Также подешевели картофель (-20,6%), сыр (-3,7%), мясные изделия (-2,9%), оливковое масло (-23%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (-14,2%), свежие и охлажденные листовые и стеблевые овощи (-20,2%), свежие косточковые и семечковые фрукты (-9,7%), свежая, охлажденная и замороженная свинина (-2,2%), свежая и замороженная рыба (-6,2%), обезжиренное молоко (-4%), изделия из овощей, клубней и бобовых (-4,8%), шоколад (-2,8%), другие свежие фрукты (-7,9%), фруктовые и овощные соки (-4,5%).

В свою очередь выросли цены на свежие и охлажденные овощи (+13,3%), хлеб (+3,7%), сушеную, соленую и копченую рыбу (+32,8%), кофе (+0,2%), свежее, охлажденное и замороженное куриное мясо (+2,6%), яйца (+4,7%), свежие цитрусовые (+5%).

Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо увеличился на 7,2%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию (+7,6%). Подорожали также электроэнергия (+7%), природный газ (+16,6%), твердое топливо (+7,3%), водоснабжение (+8,7%), услуги канализации (+12,1%), плата за обслуживание жилья (+3,8%), арендная плата за жилье (+4,7%), услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+6,3%), сбор мусора (+5,2%).

В группе здравоохранения средний уровень цен вырос на 4%. За год подорожали амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, стоматологические услуги, медикаменты, услуги визуальной диагностики и медицинских лабораторий.

В транспортной группе цены выросли в среднем на 7,1%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо (+16,8%). Дизельное топливо подорожало на 18,9%, бензин - на 15,6%, автомобильный газ - на 5,4%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств, на пассажирские перевозки по автодорогам и пассажирские авиаперевозки. В свою очередь снизились цены на запчасти и принадлежности для личных транспортных средств.

Средний уровень цен на товары и услуги для отдыха, спорта и культуры увеличился на 4,8%. Выросли цены на комплексные услуги отдыха, товары для домашних животных, спортивные услуги, газеты и периодические издания, тогда как средний уровень цен на товары для сада, растения и цветы снизился.

В группе ресторанов и гостиниц средний уровень цен увеличился на 7,9%. Гостиничные услуги подорожали в среднем на 7%, услуги ресторанов и кафе - на 4,7%, услуги столовых, кафетериев и столовых учебных заведений - на 3,5%.

В группе личного ухода, социальных услуг, различных товаров и услуг цены выросли на 5%. В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен наблюдался на сигареты, высшее образование, оборудование для мобильных телефонов, комплексные телекоммуникационные услуги, банковские услуги, подписки на аудиовизуальные стриминговые сервисы и аренду аудиовизуального контента, мебель для дома, чистящие и моющие средства для дома. В то же время подешевели крепкие алкогольные напитки и ликеры, пиво, вино и обувь.