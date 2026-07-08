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Что изменится для владельцев eID-карт с 9 декабря: нужно ли менять удостоверение личности 0 213

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: eID-карта
ФОТО: LETA

С 9 декабря часть жителей Латвии больше не сможет использовать свои eID-карты для квалифицированной электронной подписи в прежнем виде. Однако сами удостоверения личности останутся действительными, а власти обещают запустить новое решение, которое позволит сохранить возможность подписывать документы в электронном виде.

Изменения коснутся примерно 346 тысяч eID-карт, в которых используется микросхема предыдущего поколения, пишет Latvijas Avīze. В соответствии с требованиями Европейского союза срок действия сертификации этих чипов заканчивается, поэтому выдавать квалифицированную электронную подпись через них больше будет невозможно.

При этом менять удостоверение личности раньше срока владельцам таких карт не придется.

Карты продолжат использоваться как документ, удостоверяющий личность, останутся пригодными для поездок, а также будут работать для подтверждения личности в электронных сервисах.

Самое важное изменение касается только функции квалифицированной электронной подписи.

По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения, проблема связана не с недостатками безопасности самих карт, а с изменениями европейского регулирования и решением производителя не продлевать сертификацию микросхем старого поколения.

Чтобы пользователи не потеряли возможность подписывать документы, государство готовит новое решение — удаленную квалифицированную электронную подпись. Ее разработка и внедрение обойдутся примерно в 300 тысяч евро.

Работы уже начались, а запуск новой системы планируется до конца августа, чтобы к моменту вступления изменений в силу пользователи могли продолжить пользоваться электронной подписью без необходимости менять eID-карту.

Большинство затронутых удостоверений были выданы с 2019 года по 2 июня 2022 года. Именно в этот период в карты устанавливалась микросхема «Cosmo 8.1», срок сертификации которой истекает 9 декабря.

Из всех карт с таким чипом около 116 тысяч хотя бы один раз использовались для создания электронной подписи, а примерно для 112 тысяч пользователей был оформлен договор на использование «eParaksts mobile».

Таким образом, после 9 декабря владельцам таких eID-карт не потребуется получать новый документ. Изменится только технология создания квалифицированной электронной подписи, которая будет работать через новое удаленное решение.

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#Латвия #электронная подпись
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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