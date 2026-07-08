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День Давида Солунского. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 9 июля 2026 года? 0 141

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Давид Солунский

9 июля 2026 года вспоминают преподобного Давида Солунского. Этот греческий подвижник обрел дар чудотворений и прославился большим багажом оставленных после себя духовных указаний.

О чем вспоминают в Церкви 9 июля 2026 года

Давид жил в конце V — начале VI веков в Греции. Он рано встал на духовные рельсы и подвязался в монастыре святых Феодора и Меркурия. Затем он ушел оттуда, желая вести отшельническую жизнь. Построил около города Солуни (сейчас Фессалоники) под миндальным деревом шалаш и прожил в нем 70 лет. Он постоянно соблюдал пост, терпел мороз и зной и постоянно молился. За что получил от Господа дар чудотворения и способность исцелять. К нему постоянно шли люди, и каждому из них он давал важные наставления, касающиеся их дальнейшей жизни. Его молитвенный настрой довел его до состояния полнейшего бесстрастия, он стал подобен ангелу во плоти и мог, например, брать угли голыми руками. Скончался он мирно в 540 году под своим любимым миндалем.

Смысл праздника

Этот святой показал всем, что подвижничество и молитвы могут дать уже при жизни некоторые способности ангела.

Что можно делать 9 июля

— Хорошо бы прибраться в доме.

— Нужно быть внимательным к тратам.

Что нельзя делать 9 июля 2026 года

— Нельзя женщинам умываться водой из-под крана.

— Нельзя просить и брать деньги взаймы — отдать их будет сложно.

— Нельзя венчаться и просить руки.

— Нельзя примерять чужие украшения, особенно кольца.

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#Латвия #религия #традиции #поведение
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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