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Если жилец – беспорядка «творец»: в Риге из мусорника сделали помойку 0 369

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Контейнер с мусором.
ФОТО: LETA

«У нас во дворе контейнеры для мусора стоят под специально сделанным навесом с дверью, которая закрывается, чтобы нам не кидали чужой мусор. Один жилец в нашем доме регулярно оставляет мешки с мусором возле этой двери: просто ставит и уходит.

Что мешает ему открыть дверь и закинуть мешки в контейнер – загадка, но это повторяется постоянно. В доме установлено видеонаблюдение, так что этот факт можно зафиксировать. Вопрос: куда обращаться для решения этого вопроса, есть ли за это административная ответственность? Читатель bb.lv»

Отвечает юрист Анна Калери:

– Оставление мусора вне контейнеров (даже рядом с ними, если они находятся в специально предназначенном закрытом помещении, где установлены контейнеры) – это не просто проявление неряшливости и отсутствия культуры. Это административно наказуемое нарушение, которое может быть квалифицировано, как:

  • нарушение Правил благоустройства территории (Обязательные правила самоуправления),

  • ненадлежащее обращение с отходами,

  • загрязнение территории общего пользования.

Например, Правила Рижской думы Nr. RD-25-19-sn «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā» («Об управлении бытовыми отходами в Риге») устанавливают, что отходы разрешено помещать только в предусмотренные для этого контейнеры, и необходимо соблюдать установленный порядок их сбора и хранения.

За действия, описанные в вопросе читателя, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной в рамках одноименного Закона (Administratīvās atbildības likums), а также Обязательных правил самоуправления (в случае Риги – упомянутых выше Правил Nr. RD-25-19-sn). Это может повлечь за собой такие наказания, как предупреждение или денежный штраф (если нарушение допускается не в первый раз).

В подобных ситуациях алгоритм действий может быть следующим:

  1. Сделать фото и/или видеофиксацию нарушения – в идеале, чтобы можно было опознать нарушителя, а также идентифицировать место и время нарушения. В конкретном случае это сделать относительно несложно, поскольку есть ограниченная зона (закрытый навес), есть система видеонаблюдения, нет спорного «где можно оставлять мусор», а также то, что нарушения происходят регулярно.

  2. Поговорить с соседом-нарушителем лично – благожелательно, но при этом указать на недопустимость подобных его действий.

  3. Если личная беседа не приведет к нужному результату, – то есть, нарушения будут повторяться, или, тем более, если нарушитель ответит грубостью, агрессией и т. д., то следующий шаг – обращение к управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Нужно подать заявление (в письменном виде!), в котором будет сформулирована конкретная просьба: например, сделать жильцу-нарушителю официальное предупреждение, или инициировать разъяснение для всех жильцов (иногда это делают через объявления в доме) и т. д.

  4. Если нарушения со стороны соседа все равно продолжаются, следующий шаг – обращение в полицию своего самоуправления (хотя не исключается подача заявлений параллельно – и управляющему домом, и в полицию. И в том, и в другом случае к заявлению желательно приложить фото- и/или видеоматериалы, на которых зафиксированы нарушения).

Полиция может:

  • прийти на вызов по факту или по видеозаписи,

  • установить личность нарушителя,

  • оформить административное дело,

  • вынести решение о наказании (предупреждение или денежный штраф).

В отдельных случаях можно привлечь к фиксации нарушения компанию-оператора по вывозу отходов, который может зафиксировать нарушение порядка пользования контейнерной площадкой, сообщить об этом управляющему, а иногда инициировать проверку через самоуправление.

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#Рига #мусор
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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