Фотография женщины в мусульманской одежде, почти полностью закрывающей лицо, вызвала ожесточенные споры в Латвии. Политики вновь заговорили о запрете такой одежды, ссылаясь на вопросы общественной безопасности.

В ряде европейских стран ношение такой одежды в общественных местах запрещено, однако в Латвии подобного запрета пока нет. Еще в 2017 году правительство поддержало соответствующий законопроект и передало его на рассмотрение Сейма. Однако профильная комиссия попросила Министерство юстиции предоставить дополнительные разъяснения о необходимости такого регулирования, после чего продвижение законопроекта остановилось. В повестку парламента он больше не возвращался.

Поводом для новой волны обсуждений стала публикация депутата Рижской думы Лианы Ланги (Национальное объединение). В социальной сети X она разместила фотографию женщины, замеченной в Риге в мусульманской одежде, закрывающей лицо, и призвала правительство наконец принять соответствующий запрет.

По словам Ланги, запрет на сокрытие лица в общественных местах Риги и всей Латвии является вопросом безопасности. «На мой взгляд, бурки и хиджабы неприемлемы в нашем западном культурном пространстве. Так же неприемлемо, когда курьеры Bolt закрывают свои лица, поскольку камеры видеонаблюдения не могут их идентифицировать, а таким образом некоторые люди скрывают, что находятся здесь нелегально», — заявила депутат.

Представители правительства не исключают, что в будущем могут вновь вернуться к этому вопросу, однако подчеркивают, что сейчас у кабинета министров есть более приоритетные задачи.

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) признался, что был уверен, будто соответствующий закон уже принят. «Честно говоря, я был убежден, что этот законопроект приняли. Помню все обсуждения и исключения, которые предусматривались для занятий спортом и очень холодной погоды. Если действительно получилось так, что законопроект застрял и не был принят окончательно, то, конечно, это стоило бы исправить», — сказал министр.

В свою очередь министр юстиции Эдвард Смилтенс («Объединенный список») отметил, что в настоящее время этот вопрос не является главным приоритетом его ведомства.

Тем временем в нескольких странах Европейского союза, включая Францию и Бельгию, уже много лет действует полный или частичный запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах.

Будет ли Латвия следовать этому примеру, пока неизвестно. Однако дискуссия о возможном возвращении соответствующего законопроекта в политическую повестку вновь набирает обороты.