Фотография женщины в мусульманской одежде, почти полностью закрывающей лицо, вызвала ожесточенные споры в Латвии. Политики вновь заговорили о запрете такой одежды, ссылаясь на вопросы общественной безопасности.
В ряде европейских стран ношение такой одежды в общественных местах запрещено, однако в Латвии подобного запрета пока нет. Еще в 2017 году правительство поддержало соответствующий законопроект и передало его на рассмотрение Сейма. Однако профильная комиссия попросила Министерство юстиции предоставить дополнительные разъяснения о необходимости такого регулирования, после чего продвижение законопроекта остановилось. В повестку парламента он больше не возвращался.
Поводом для новой волны обсуждений стала публикация депутата Рижской думы Лианы Ланги (Национальное объединение). В социальной сети X она разместила фотографию женщины, замеченной в Риге в мусульманской одежде, закрывающей лицо, и призвала правительство наконец принять соответствующий запрет.
По словам Ланги, запрет на сокрытие лица в общественных местах Риги и всей Латвии является вопросом безопасности. «На мой взгляд, бурки и хиджабы неприемлемы в нашем западном культурном пространстве. Так же неприемлемо, когда курьеры Bolt закрывают свои лица, поскольку камеры видеонаблюдения не могут их идентифицировать, а таким образом некоторые люди скрывают, что находятся здесь нелегально», — заявила депутат.
Представители правительства не исключают, что в будущем могут вновь вернуться к этому вопросу, однако подчеркивают, что сейчас у кабинета министров есть более приоритетные задачи.
Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) признался, что был уверен, будто соответствующий закон уже принят. «Честно говоря, я был убежден, что этот законопроект приняли. Помню все обсуждения и исключения, которые предусматривались для занятий спортом и очень холодной погоды. Если действительно получилось так, что законопроект застрял и не был принят окончательно, то, конечно, это стоило бы исправить», — сказал министр.
В свою очередь министр юстиции Эдвард Смилтенс («Объединенный список») отметил, что в настоящее время этот вопрос не является главным приоритетом его ведомства.
Тем временем в нескольких странах Европейского союза, включая Францию и Бельгию, уже много лет действует полный или частичный запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах.
Будет ли Латвия следовать этому примеру, пока неизвестно. Однако дискуссия о возможном возвращении соответствующего законопроекта в политическую повестку вновь набирает обороты.
Pļavnieki šodien.— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) July 6, 2026
Kāpēc nav pienemts aizliegums Latvijā nēsāt hidžabus un burkas, kas ļauj slēpt seju?
Tāpat drošības apsvērumu dēļ seju nedrīkstētu aizklāt BOLT kurjeri.
Manuprāt, tas jāaizliedz pēc iespējas ātrāk - Francijā un šur tur citur jau aizliegts! @ArtursButans… pic.twitter.com/iDfJyHVb4y
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