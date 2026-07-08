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Сегодня вечером Латвию накроют очень сильные ливни: на побережье ветер усилится до 24 м/с 0 273

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина с собакой под дождем
ФОТО: LETA

Сегодня погода в Латвии резко ухудшится: почти по всей стране пройдут сильные дожди, а вечером в центральных районах ожидаются особенно интенсивные ливни. На побережье ветер местами усилится до штормовых значений.

В течение дня осадки ожидаются на большей части территории Латвии. По прогнозам синоптиков, местами дождь будет сильным, а к вечеру в центральной части страны его интенсивность значительно возрастет. В отдельных районах возможны грозы.

На побережье Курземе ситуация осложнится сильным ветром. Северный и северо-западный ветер в порывах достигнет 20–24 метров в секунду, тогда как в остальных регионах будет преобладать слабый или умеренный западный ветер.

Такая погода может осложнить движение на дорогах, особенно в вечерние часы, когда ожидаются наиболее сильные осадки. Видимость во время ливней способна заметно ухудшаться.

В столице дождь начнется во второй половине дня. Сначала осадки будут периодически усиливаться, а вечером с высокой вероятностью перейдут в очень сильный ливень. Не исключены и грозы.

Дневная температура воздуха останется сравнительно невысокой — от +14 до +19 градусов по стране. В Риге ожидается +16…+18 градусов.

Сильные осадки и порывистый ветер могут привести к локальным подтоплениям отдельных участков улиц и затруднить передвижение. Тем, кто планирует поездки или мероприятия на открытом воздухе, стоит учитывать возможное ухудшение погодных условий.

По прогнозу синоптиков, наиболее сложная погодная ситуация ожидается во второй половине дня и вечером, когда ливни достигнут максимальной интенсивности.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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