Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения о сильных дождях с желтого до оранжевого. В ночь на четверг в центральной части страны ожидаются очень сильные осадки, которые могут привести к подтоплениям и повреждению инфраструктуры.

По данным синоптиков, через страны Балтии проходит активный циклон. В среду сильные дожди ожидаются преимущественно в западной части Латвии, а ночью зона наиболее интенсивных осадков сместится в центральные районы страны.

Местами прогнозируются очень сильные ливни и грозы.

Оранжевое предупреждение будет действовать с 20:00 среды до 8:00 четверга.

Синоптики предупреждают, что из-за большого количества осадков почва быстро насытится влагой и перестанет впитывать воду. Это может привести к перегрузке ливневой канализации и быстрому скоплению воды на улицах.

Наиболее сложная ситуация может сложиться в низинных районах и поймах рек, где существует риск подтоплений. В отдельных местах вода способна затронуть жилые дома, дороги и другие объекты инфраструктуры.

Жителям рекомендуется по возможности избегать поездок по подтопленным участкам дорог, следить за прогнозами погоды и учитывать возможное ухудшение дорожной обстановки в ночные и утренние часы.

По оценке Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в наиболее пострадавших районах не исключены размывы дорог, повреждение инфраструктуры, а при значительном подъеме воды может возникнуть необходимость эвакуации жителей.