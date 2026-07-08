Рижская Восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) в помещения стационара "Гайльэзерс" и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции.

Сегодня у здания ЛОЦ на улице Хипократа, 4 состоялась символическая передача объекта строителям.

Председатель правления Восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы - осенью 2028 года перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения ЛОЦ.

Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно: сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, а затем - остальные отделения стационара.

Реконструкция охватит десять этажей здания и площадь в 23 000 квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52,6 млн евро без налога на добавленную стоимость, а для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 млн евро.

Во время реконструкции в центре планируется создать восемь операционных залов в новом операционном блоке, шесть новых коек интенсивной терапии 3-го уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет десять отделений.

Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала и инфекционного контроля.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери на мероприятии отметил, что пациентам с онкологическим диагнозом важно своевременно получать не только уход и медикаменты, но и проходить лечение в соответствующих условиях. Министр пообещал, что на предстоящих осенью переговорах о госбюджете на 2027 год сделает все возможное, чтобы добиться необходимого финансирования для реализации целей в области онкологии. Еще одним приоритетом будет повышение зарплат медсестер, в том числе медсестер химиотерапии.

Строительные работы по реконструкции ЛОЦ выполнит объединение "Newcom-Citrus", в которое входят предприятия "Citrus Solutions" и "Newcom Construction".

Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции - обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную и комфортную среду.