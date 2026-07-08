Поколенческие различия на рынке труда всегда были горячей темой, но в сфере обслуживания клиентов это проявляется особенно ярко, пишет Nasha.lv. На платформе Threads разгорелась широкая дискуссия после одного поста:

«Иногда меня бесят зумеры, например как продавцы — ни здравствуйте, ни пожалуйста, полное молчание».

Пост быстро собрал десятки комментариев, и мнения разделились. Пока одни упрекают молодое поколение в недостатке вежливости и эмпатии, другие спешат защитить молодых работников, указывая, что невежливость зависит не от возраста, а от отношения самого человека.

Многие участники дискуссии подчеркнули, что молчание или невежливое отношение на кассе — это не черта какого-то одного конкретного поколения. Напротив, часть пользователей указала, что и представители старших поколений в сфере обслуживания клиентов тоже нередко бывают неприветливыми.

Одна пользовательница делится своим опытом:

«По моему опыту, именно продавщицы в возрасте 40+ — это те, от кого ни здравствуйте, ни пожалуйста, полное молчание, да ещё и этот недовольный взгляд, будто кто-то силой заставил её там работать. Не дай бог что-то спросишь — лицо перекошено, да ещё и огрызнётся что-нибудь».

Похожее мнение высказывает и другой участник дискуссии: «Продавщицы 40+ в моих ситуациях были более невежливыми, чем зумеры».

Кто-то защищает молодых работников: «А у меня наоборот, приходилось сталкиваться с очень классными молодыми людьми в клиентском обслуживании. Лишнего не говорят, но очень вежливые, улыбчивые и отзывчивые, если нужна помощь. Вот вчера как раз порадовалась: была с сыном в ресторане, нас обслуживал фантастический молодой человек (максимум 20 лет). Вежливый, улыбчивый, мы даже пошутили».

В дискуссии прозвучало и мнение, что на отношение работников часто влияет поведение самих клиентов. Люди с опытом работы в торговле напоминают: покупатели тоже не всегда ведут себя уважительно.

«Вы, клиенты, тоже не святые».

«Работая в аптеке, тоже сталкиваюсь с тем, что другие не здороваются, только: мне лекарства — и бросают свой паспорт / ID».

«Я всегда здороваюсь с продавцом ПЕРВАЯ. Если отвечает — хорошо, если нет — тоже хорошо. И всегда говорю СПАСИБО. Сама когда-то работала в магазине и знаю, какими бывают покупатели. Это натянутое приветствие никому не нужно».

Интересный аспект в дискуссии отмечают и те, кто считает, что не всякое молчание означает плохое обслуживание. Для части людей спокойное, ненавязчивое обслуживание даже кажется приятным.

Одна пользовательница пишет: «Эта зараза с обязательными приветствиями захватила всех. Здороваться должны те работники, у кого это прописано в трудовом договоре… На самом деле эти приветствия — большое лицемерие. Если не здороваются, начинается дикая агрессия».

«Отлично, можно зайти в магазин, и никто к тебе не пристаёт».

Однако у тех, кому молчание на кассе кажется неприятным, есть свои решения. Один пользователь пишет: «Обижаюсь, если мне не отвечают тем же. Поэтому в основном пользуюсь кассой самообслуживания».