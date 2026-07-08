Рижская дума во вторник поддержала продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта столицы и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия.

Если сейчас единый билет действует только в железнодорожной зоне A, то с 24 июля его можно будет использовать во всех пяти зонах поездов Vivi — A, B, C, D и E. Это позволит значительно большему числу пассажиров удобно пересаживаться между поездом и общественным транспортом Риги.

Как сообщили агентству LETA в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения соответствуют планам развития столицы и направлены на улучшение транспортного сообщения между Ригой и пригородами, а также на создание единой системы оплаты проезда.

Единый билет также помогает снизить стоимость поездок при использовании сразу двух видов транспорта. Например, при поездке в пределах зоны A пассажир сможет сэкономить 1 евро.

Билет включает:

одну поездку на поезде Vivi по выбранному маршруту; один билет сроком действия 90 минут для проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme.

Стоимость билета для зоны A останется прежней — 2 евро. Для остальных зон цена составит от 2,80 до 4,30 евро в зависимости от дальности поездки.

На отдельных рейсах дизельных поездов, в зависимости от маршрута и типа состава, будет взиматься дополнительная плата согласно тарифам Vivi.

Приобрести единый билет можно будет только в цифровом формате — на сайте Vivi или в мобильном приложении Vivi Latvija. В железнодорожных кассах и у проводников он продаваться не будет.

Пилотный проект единого билета стартовал в июле 2025 года. За прошлый год им воспользовались более 15 тысяч пассажиров, а за первое полугодие 2026 года количество пользователей уже превысило 10 тысяч, что свидетельствует о растущей популярности этого решения.