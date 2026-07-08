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Синоптики «замочили» надежду на хорошую погоду 0 256

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
LETA
Изображение к статье: девушки бегут под зонтами

В четверг сохранится дождливая погода с грозами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью погодные условия будет определять активный циклон над странами Балтии. На большей части территории Латвии пройдут дожди, на западе - продолжительные и сильные. На востоке страны ожидается кратковременный дождь. В отдельных местах образуются грозовые тучи и будут слышны раскаты грома.

В прибрежных районах Курземе порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду, местами - до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов.

Днем погодные условия также будет определять циклон с центром над Латвией. Во многих регионах временам пройдут дожди, местами - грозовые ливни. Порывы ветра на побережье составят 20-22 метра в секунду.

Небо прояснится лишь во второй половине дня, а максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов.

В Риге ночь будет дождливой, возможна гроза. Температура воздуха понизится до +13...+15 градусов. Днем временами возможны прояснения, а вечером вновь ожидаются дожди и грозы. Воздух днем прогреется не выше +16...+18 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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