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Спецвойска для особо занятых: куда отправят служить спортсменов и бизнесменов Латвии 0 484

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каждый солдат мечтает стать генералом?
ФОТО: LETA

В латвийской армии придумали новый способ послужить родине. Он пригодится студентам, спортсменам, эмигрантам и бизнесменам.

19-й батальон ждет пополнения

Как известно в Латвии в ходе лотереи отбирают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет для службы в армии. Для этого даже специальное название придумали – Служба государственной обороны.

Очевидная проблема была с теми, кто не может все бросить и уйти в армию на год. Таким, обычно, давали отсрочку.

В этом году придумали новый способ, чтобы и родине послужить, и карьеру не поломать. Минобороны предлагает интенсивный курс в рамках пятилетней программы Земессардзе, который специально разработан для граждан Латвии, чей образ жизни до сих пор не позволял проходить службу в традиционном формате.

Новая программа будет реализована в 19-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе. Предусмотрено, что установленный объем подготовки (не менее 28 дней) каждый год будет проходить одним непрерывным этапом. В 2027 году первый интенсивный курс запланирован с 29 июня по 27 июля.

Кому это надо?

  • Гражданам Латвии, проживающим за рубежом. Тем, кто постоянно живет, работает или учится в другой стране, новый формат позволит раз в год приезжать в Латвию примерно на месяц, чтобы послужить Латвии, не теряя связи со страной проживания.

  • Студентам. Это возможность провести один из месяцев летних каникул в сапогах. Ну или в чем там сейчас несут боевую службу.

  • Профессиональным спортсменам. График обучения позволяет совместить службу с расписанием тренировок и соревнований, используя межсезонье.

  • Занятым специалистам и всем желающим. Интенсивный формат подойдет тем, кто хочет пройти концентрированную подготовку и посвятить остальную часть года работе, учебе или бизнесу.

Кстати

Добровольцы, выбравшие 11-месячную службу, будут каждый месяц получать довольствие в размере 600 евро, а после завершения службы — выходное пособие в размере 1100 евро.

Кроме того, во время службы их обещают кормить, одевать и предоставлять ночлег в казармах.

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#спортсмены #Латвия #оборона #обучение #карьера #армия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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