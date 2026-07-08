В ближайшие годы в Старой Риге начнется масштабная реконструкция улиц стоимостью почти 12 миллионов евро. Власти обещают сделать исторический центр более удобным и современным, однако предприниматели опасаются, что длительные работы приведут к снижению числа посетителей и убыткам.

Рижская дума планирует в течение ближайших трех лет провести масштабную реконструкцию улиц Старой Риги, сообщают Новости ТВ3. Проект предусматривает замену поврежденной брусчатки, строительство новой системы ливневой канализации, обновление инженерных коммуникаций, освещения и элементов благоустройства.

Одним из главных изменений станет возвращение исторической брусчатки шведского периода. Для удобства пешеходов ее обработают и отшлифуют, а швы между камнями сделают минимальными, чтобы по улицам было легче передвигаться, в том числе людям с ограниченными возможностями.

Работы затронут и перекресток улиц Вальню и Калькю, где нынешнее покрытие местами просело, потрескалось и требует замены. Для реконструкции планируется использовать историческую брусчатку, которую ранее демонтировали на других улицах Риги и сохранили.

По словам руководителя Управления общественной инфраструктуры Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Мартиньша Слимбахса, важной частью проекта станет строительство системы ливневой канализации.

«Сейчас в Старой Риге отсутствует отдельная система отвода дождевой воды, поэтому осадки попадают в бытовую канализацию. Проект предусматривает создание полноценной ливневой системы с новым выпуском в городской канал», — пояснил он.

Однако представители бизнеса относятся к реконструкции с осторожностью. Они опасаются, что многолетние работы сократят поток посетителей и негативно скажутся на деятельности магазинов, кафе и ресторанов.

Управляющий одним из зданий в Старой Риге Дзинтарс Осис отметил, что некоторые арендаторы уже проводят ремонт помещений, и теперь их планы могут совпасть с масштабной реконструкцией улицы Вальню.

«Больше всего меня волнует, насколько затянутся работы. Если улица будет перекрыта долгое время, это создаст серьезные проблемы и для арендаторов, и для посетителей», — сказал он.

Представитель ресторанов на Ливской площади Янис Васильев также считает, что период реконструкции будет непростым для предпринимателей.

В Рижской думе признают, что проект вызвал вопросы у бизнеса, однако подчеркивают, что откладывать ремонт больше нельзя.

«Любые строительные работы связаны с неудобствами, но Старая Рига давно нуждалась в таком обновлении», — заявил председатель Комитета по развитию города Эдгарс Бергхолцс.

Помимо ремонта улиц проект включает замену инженерных сетей, установку нового освещения, озеленение, создание единой системы указателей и интерактивного информационного стенда.

Общая стоимость реконструкции составляет почти 12 миллионов евро. Около 5 миллионов евро выделит Европейский фонд регионального развития, остальную сумму профинансируют Рижская дума и предприятие Rīgas ūdens.

Реконструкция должна не только восстановить исторический облик Старой Риги, но и решить давнюю проблему отвода дождевой воды, однако ближайшие несколько лет станут серьезным испытанием для расположенного здесь бизнеса.