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Умерла Ренате Пупеле — создательница современной Службы неотложной медицинской помощи Латвии 0 577

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ренате Пупеле
ФОТО: LETA

После тяжелой болезни скончалась Ренате Пупеле — врач и организатор здравоохранения, которая стояла у истоков создания Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Латвии и стала ее первым директором. О ее смерти сообщила сама служба.

В Службе неотложной медицинской помощи отметили, что Пупеле была выдающимся специалистом в сфере управления здравоохранением и внесла значительный вклад в развитие системы экстренной медицинской помощи в стране.

Свою профессиональную деятельность она начала как помощница медицинской сестры и медсестра, позже работала врачом-терапевтом в больнице Мазсалацы и врачом приемного отделения 7-й Рижской городской клинической больницы.

В последующие годы Пупеле занимала руководящие должности в сфере здравоохранения. Она была заместителем директора Управления здравоохранения Рижской думы и Рижской региональной больничной кассы, руководила Департаментом здравоохранения Министерства благосостояния, а затем работала советником государственного секретаря Министерства здравоохранения и директором Департамента стратегического планирования.

С 2004 по 2009 год Пупеле возглавляла Оперативную медицинскую службу Центра медицины катастроф. После создания в феврале 2009 года единой Службы неотложной медицинской помощи именно она стала ее первым директором.

Создание СНМП стало одной из крупнейших реформ системы экстренной медицины в Латвии, объединив ранее разрозненные службы скорой помощи в единую структуру.

Позднее Пупеле продолжила работу в СНМП в должности заместителя директора, оставаясь одним из ключевых специалистов в развитии службы.

Коллеги вспоминают Ренате Пупеле как профессионала, сыгравшего важную роль в формировании современной системы оказания неотложной медицинской помощи в Латвии.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #реформы #личности #врачи #уход
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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