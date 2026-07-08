Латвийская компания по обслуживанию и модернизации лифтов SIA “Pilsētas Lifti” приобрела SIA “Recept-Holding Lifts”, предприятие по обслуживанию лифтов и подъемного оборудования, работающее с 1994 года. Сумма сделки составляет 1,81 миллиона евро, она подписана 18 мая и завершена 2 июля.

Приобретенная компания обслуживает около 1200 лифтов и подъемных установок по всей Латвии, в ней работают около 70 сотрудников. В 2025 году доходы “Recept-Holding Lifts” достигли 2,27 миллиона евро, прибыль составила около 62 тысяч евро.

После приобретения группа компаний по обслуживанию лифтов, связанная с тем же акционером, в Литве и Латвии будет обслуживать около 3000 лифтов: UAB “Liftai EU” около 1000, SIA “Pilsētas Lifti” около 800, а “Recept-Holding Lifts” около 1200. По словам генерального директора группы Раймонда Беглецова, такой портфель сформирован за пять лет по мере роста доверия клиентов и привлечения квалифицированных технических специалистов. Это результат, который на более зрелых рынках компании обычно создают несколько десятилетий.

Почему этот рынок становится все более актуальным

В Латвии, как и в других странах Балтии, многие лифты в многоквартирных домах установлены еще в 1970–1995 годах. Части из них уже более 30 или 40 лет. Они по-прежнему работают, но с каждым годом их становится сложнее обслуживать, доставать запасные части и обеспечивать соответствие оборудования современным требованиям безопасности и надежности.

Ситуацию осложнил и геополитический контекст. Часть старых лифтов была произведена или укомплектована в России и Беларуси, поэтому из-за санкций и ограничений на поставки доступность оригинальных деталей стала ограниченной. В таких ситуациях уже недостаточно просто устранить неисправность, нужно уметь адаптировать европейские компоненты к конкретной старой системе.

Р. Беглецов работает в лифтовой отрасли более 26 лет. Карьеру он начал в компании “KONE Lietuva” помощником монтажника лифтов, позже работал в сфере монтажа, обслуживания и модернизации. По его словам, именно практический опыт показал, что на рынке многоквартирных домов слишком часто предлагается один путь, а именно полностью новый лифт, хотя для части домов такое решение не является финансово рациональным.

“Видя, как быстро стареет лифтовой фонд, я понял, что рынку нужен иной подход. Крупные производители часто естественным образом ориентируются на продажу новых лифтов, но многоквартирным домам не всегда нужно самое дорогое решение. Им нужно безопасное, рациональное и финансово возможное решение,” говорит Р. Беглецов.

По его словам, в некоторых случаях частичная модернизация может стоить около половины цены нового лифта и продлить безопасное использование оборудования еще на 15–20 лет. Кроме того, обслуживание модернизированного лифта может быть экономически более предсказуемым, поскольку используются более доступные на рынке компоненты. По его оценке, ремонт решений некоторых новых производителей после окончания гарантийного периода может стоить в несколько или даже до десяти раз дороже, чем обслуживание рационально модернизированных систем.

Устойчивость - это не только новый лифт

Тема модернизации лифтов становится важной и с точки зрения устойчивого развития. По словам Р. Беглецова, самое устойчивое здание зачастую не вновь построенное, а реновированное. Похожая логика применима и к лифтам. Если существующее оборудование можно безопасно обновить, продлив срок его службы и снизив финансовую нагрузку на жителей, такое решение может быть выгодным как для людей, так и для окружающей среды.

“Recept-Holding Lifts” предоставляет услуги по обслуживанию, ремонту, реставрации, модернизации, поставке и монтажу лифтов, промышленного подъемного оборудования, подъемного оборудования для людей с инвалидностью, домашних лифтов и эскалаторов. Компания также выполняет отделочные работы кабин лифтов, изготавливает металлические конструкции шахт и ведет строительные работы, связанные с заменой лифтов.

У компании есть собственные мастерские, склады и автопарк. С 2003 года она сертифицирована по системе ISO и требованиям Европейской директивы о лифтах. Специалисты компании работают с оборудованием разных производителей, а ее клиенты это жилые дома, больницы, коммерческие объекты и государственные учреждения. Среди обслуживаемых объектов есть и латвийская телебашня.

После сделки “Recept-Holding Lifts” пока будет работать под тем же названием. Часть руководителей остается в компании, также планируется сохранить как можно больше сотрудников с многолетним опытом. По словам “Pilsētas Lifti”, первая цель интеграции это непрерывность и стабильность услуг для клиентов.

Приобретение позволит теснее объединить опыт, накопленный в Латвии и Литве. SIA “Pilsētas Lifti” и UAB “Liftai EU” принадлежат одному акционеру, поэтому компании смогут быстрее обмениваться техническими знаниями, запасными частями и ресурсами специалистов. Это особенно важно при работе со старыми лифтами, обновление которых часто требует не стандартного каталожного решения, а инженерного опыта.

По словам Р. Беглецова, в ближайшие годы в странах Балтии будет расти потребность не только в монтаже новых лифтов, но и в экономически обоснованной модернизации старого оборудования.

Сделка укрепит позиции SIA “Pilsētas Lifti” в Латвии и позволит предлагать клиентам по всей стране более широкий спектр услуг, от повседневного технического обслуживания и аварийного реагирования до модернизации лифтов и монтажа нового оборудования там, где для этого есть финансовые возможности.