В Рижском зоопарке произошло событие, которое случается лишь несколько раз в год во всех европейских зоопарках вместе взятых. Почти два месяца назад здесь вылупился птенец шлемоносного казуара (Casuarius casuarius) — одной из самых редких и необычных птиц, содержащихся в зоопарках.

Рождение птенцов шлемоносного казуара в европейских зоопарках считается большой редкостью. Обычно за год на свет появляется всего несколько таких птенцов, поэтому каждый успешный выводок имеет большое значение для международных программ по сохранению вида.

За прошедшие почти два месяца малыш заметно подрос и сейчас весит уже 1,6 килограмма.

Рацион птенца очень разнообразен. Он с удовольствием ест чернику, дыню, груши, яблоки, нектарины, малину, бананы, виноград и кабачки. Кроме фруктов и ягод, ему дают сверчков, креветок, а иногда и новорожденных мышат.

Пока увидеть нового обитателя зоопарка посетители не смогут. Птенцы шлемоносного казуара очень пугливы, поэтому малыш большую часть времени проводит вместе с сотрудниками зоопарка на закрытых территориях, вдали от шума и большого количества людей.

В зоопарке объясняют, что сейчас для птенца особенно важно спокойно привыкнуть к окружающей среде и окрепнуть. Лишь после этого его постепенно начнут знакомить с посетителями.

Команда Рижского зоопарка уже готовится к тому моменту, когда молодой казуар станет более самостоятельным и сможет впервые выйти в вольер, доступный для гостей.

Появление птенца шлемоносного казуара стало одним из самых редких событий этого года для европейских зоопарков и важным вкладом в сохранение этого необычного вида.