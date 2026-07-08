С началом сезона латвийской клубники вновь участились случаи возможного обмана покупателей. В Службу продовольствия и ветеринарии (PVD) уже поступили первые обращения о том, что импортные ягоды продают под видом местной продукции, пользуясь тем, что латвийская клубника стоит значительно дороже.

После одной из таких жалоб инспекторы PVD вместе со съемочной группой 360 Ziņas проверили торговую точку на Рижском центральном рынке. К моменту их приезда клубники с маркировкой «латвийская» уже не было — на прилавке продавалась польская. Однако проверка все равно выявила нарушение.

Как рассказала инспектор Рижского городского управления PVD Ивета Дервина, на ценнике было указано, что черешня привезена из Венгрии, тогда как сопроводительные документы подтверждали ее греческое происхождение. За неверную маркировку продавцу оформили административный протокол.

По данным PVD, это уже второй подобный случай за июль. Несколькими днями ранее инспекторы обнаружили, что польскую клубнику продавали как латвийскую. Кроме того, нередко продавцы смешивают ягоды разных стран происхождения, что еще больше затрудняет контроль.

В службе отмечают, что выявить подобные нарушения не всегда просто. Иногда происхождение можно определить по упаковке или транспортной таре, но зачастую продукцию пересыпают в общие контейнеры, из-за чего отличить партии становится практически невозможно.

Фермеры также признают, что по внешнему виду определить, где выращены ягоды, почти нереально. Во многих странах используются одинаковые сорта и посадочный материал, поэтому импортная и местная продукция зачастую выглядит одинаково.

В PVD напоминают, что покупатели имеют право попросить продавца показать документы, подтверждающие происхождение товара. Добросовестные торговцы обычно предоставляют их без возражений.

За указание ложной информации о стране происхождения продукции предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 500 евро, для юридических — до 1500 евро. Ведомство призывает жителей сообщать о подобных случаях, чтобы бороться с недобросовестной торговлей и защищать интересы покупателей и местных производителей.