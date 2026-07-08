Всего в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержано 7563 человека.

Правительство до 31 декабря этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью, который был введен из-за большого потока нелегальных мигрантов. Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.