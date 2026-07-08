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За сутки предотвращено 90 попыток нелегальных мигрантов пересечь границу 0 57

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
LETA
Изображение к статье: Нелегальные мигранты пытаются пролезть через забор на границе
ФОТО: Thought Co

За прошедшие сутки Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 90 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили в ГПО.

Всего в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержано 7563 человека.

Правительство до 31 декабря этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью, который был введен из-за большого потока нелегальных мигрантов. Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

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#граница #Латвия #миграция #безопасность #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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