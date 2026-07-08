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Живем хорошо, но недолго: на здоровье одного шведа тратят в 3,5 раз больше, чем на одного жителя Латвии 0 113

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больница Страдиня

Больница Страдиня импортирует знания, полученные при высокотехнологичных операциях.

На прошлой неделе правительство ЛР рассмотрело информационное сообщение «О секторальной инвестиционной платформе для здравоохранения и долгосрочности Латвии».

Ответственным ведомством было, однако, не Министерство здоровья – а Министерство экономики, что можно объяснить некоторым снижением аппаратного веса Хосама Абу Мери в связи с уходом его партайгеноссе премьерки.

Также, если средним «возрастом здоровья», при коем человек не страдает хроническими диагнозами, в ЛР называют 51,2 г. для мужчин и 54,3 г. для женщин – понятно, что все это не может не сказываться на трудоспособности и потерях рабочего времени. А это уже прямая угроза для ВВП государства…

Отстаем не только от Северных, но и от Балтийских стран

«Медицинские услуги, исследования и технологии – это отрасли с высокой производительностью и потенциалом формирования добавленной стоимости, что показывают, например, данные по экономике скандинавских стран. Латвия по-прежнему существенно отстает от показателей ЕС и Скандинавии в этих сферах как вклад в проценты от внутреннего валового продукта», – констатирует Министерство экономики.

В деньгах на 1 человека наше здравоохранение многократно уступает Скандинавии: в Латвии это 1770 евро, тогда как в Дании – 6100 евро, в Швеции – 6050 евро, в Финляндии – 5 150 евро.

Некоторым утешением может считаться наше превосходство над Польшей, где 1 пациент обходится номинально в 1350 евро в год. Однако, пересчитывая по паритету покупательной способности, мы фактически уравнены с Польшей – соответственно, 2850 и 2800 евро. Тогда как Литва и Эстония нас опережают с 3500 и 3400 евро соответственно.

«Новые инноваторы»

А вот по части средств, выделяемых ежегодно на биологию и медицинскую науку, Латвия ныне выглядит просто безнадежно отставшей не только от Скандинавии, но и от соседних республик. Вложения в эту сферу в ЛР составляют всего 70 миллионов евро в год, тогда как лидерами в регионе являются Швеция с 4 миллиардами 800 миллионами, Дания с 2 миллиардами 400 миллионами, Польша с 1 миллиардом 750 миллионами. Литва в год тратит 160 миллионов, Эстония – 145 миллионов.

Для таких стран, как Латвия (25-е место по инновациям среди 27 государств Евросоюза), находящихся в группе вместе с Болгарией, Румынией и Словакией, выдумали даже политкорректный термин «новые инноваторы».

С помыслами о будущем

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в ЛР подготовлена инвестиционная платформа на 1,19 миллиарда евро, предполагающая центры медицинских инноваций с опорой на сеть университетских больниц:

  • Центр исследований технологий и инноваций (328 млн евро);

  • Передовой центр кардиологии (440 млн евро);

  • Центр онкологии и инфектологии (353 млн евро);

  • Центр здоровья детей и молодежи (70 млн евро).

Обещано также развитие радиационных технологий и безопасности; прецизионная медицинская диагностика; биопрепараты из природных ресурсов.

Вероятно, за неимением собственного финансирования, страна надеется на внешние ресурсы: так или иначе, Минэкономики уже подсчитало, что на 1 евро инвестиций, Евросоюз вернет 6!

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#здравоохранение #медицина #инвестиции #Латвия #технологии #экономика #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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