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Без визита в CSDD: в Латвии планируют ввести дистанционную замену водительских прав 0 696

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Водительское удостоверение

С начала 2027 года в Латвии может появиться возможность оформить и получить новое водительское удостоверение, не посещая центр обслуживания CSDD. Соответствующие изменения подготовило Министерство сообщения.

Министерство сообщения передало на согласование проект правил, который предусматривает запуск новой электронной услуги CSDD. Если изменения будут утверждены, с 2 января 2027 года водители смогут продлевать или менять водительское удостоверение дистанционно.

Сейчас для получения нового удостоверения во всех случаях необходимо лично посетить центр обслуживания CSDD. Во время визита сотрудники проверяют выполнение всех установленных требований, а при замене документа обновляют фотографию и подпись владельца.

После вступления новых правил в силу оформить новое удостоверение через электронные сервисы смогут водители, которым уже выданы латвийские права и данные которых внесены в государственный реестр.

При этом воспользоваться услугой смогут не все. Одно из условий — фотография и образец подписи в базе данных CSDD должны быть сделаны не более пяти лет назад. Если эти данные устарели, посетить центр обслуживания все же придется.

Чтобы исключить мошенничество, вход в систему будет осуществляться через Единый модуль авторизации. Кроме того, CSDD автоматически проверит, выполнены ли все требования для выдачи нового удостоверения, включая прохождение обязательной медицинской комиссии и отсутствие неоплаченных административных штрафов, препятствующих получению документа.

Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте, через почтомат или лично в центре обслуживания CSDD.

После получения нового документа водитель должен будет уничтожить прежнее удостоверение, поскольку действительным считается только последнее выданное.

Если проект будет утвержден, новые правила вступят в силу 2 января 2027 года.

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#Латвия #безопасность #технологии #водительские права #цифровизация #автомобили #правительство #CSDD
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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