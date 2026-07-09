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Циклон задерживается над Латвией: в четверг снова дожди, грозы и сильный ветер на побережье 0 39

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грозовая туча над Ригой

Циклон продолжит определять погоду в Латвии и в четверг. Во многих районах вновь ожидаются дожди, местами пройдут сильные ливни с грозами, а на морском побережье ветер усилится до 20–22 метров в секунду.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение дня территория страны останется под влиянием циклона. Из-за этого осадки сохранятся практически по всей Латвии, а в отдельных районах возможны интенсивные ливни, сопровождающиеся грозами.

На большей части страны ветер будет слабым. Исключением станет побережье Курземе, где северный и северо-западный ветер сохранится умеренным или умеренно сильным. У моря порывы могут достигать 20–22 метров в секунду.

Несмотря на середину лета, день ожидается довольно прохладным. Воздух прогреется лишь до +14...+19 градусов, а солнце начнет появляться только во второй половине дня.

Такая погода может осложнить поездки, отдых на природе и работы на открытом воздухе. Особенно внимательными стоит быть жителям и гостям побережья, где ветер окажется наиболее сильным.

В Риге также сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. К вечеру вновь ожидается дождь, не исключена гроза. Ветер останется слабым, а температура воздуха составит +16...+18 градусов.

По прогнозам синоптиков, главным фактором погоды в четверг останется именно циклон, поэтому неустойчивые условия сохранятся в большинстве регионов страны.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #природа #гроза #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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