Циклон продолжит определять погоду в Латвии и в четверг. Во многих районах вновь ожидаются дожди, местами пройдут сильные ливни с грозами, а на морском побережье ветер усилится до 20–22 метров в секунду.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение дня территория страны останется под влиянием циклона. Из-за этого осадки сохранятся практически по всей Латвии, а в отдельных районах возможны интенсивные ливни, сопровождающиеся грозами.

На большей части страны ветер будет слабым. Исключением станет побережье Курземе, где северный и северо-западный ветер сохранится умеренным или умеренно сильным. У моря порывы могут достигать 20–22 метров в секунду.

Несмотря на середину лета, день ожидается довольно прохладным. Воздух прогреется лишь до +14...+19 градусов, а солнце начнет появляться только во второй половине дня.

Такая погода может осложнить поездки, отдых на природе и работы на открытом воздухе. Особенно внимательными стоит быть жителям и гостям побережья, где ветер окажется наиболее сильным.

В Риге также сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. К вечеру вновь ожидается дождь, не исключена гроза. Ветер останется слабым, а температура воздуха составит +16...+18 градусов.

По прогнозам синоптиков, главным фактором погоды в четверг останется именно циклон, поэтому неустойчивые условия сохранятся в большинстве регионов страны.