Международные вступительные экзамены для иностранных студентов, усиление контроля за их посещаемостью и успеваемостью, а также введение гарантийного депозита — это лишь часть предложений министра образования Илзе Индриксоне. Главная цель — привлекать более мотивированных студентов, в том числе из стран Евросоюза, OECD и НАТО. LSM разбирался, что это означает для остальных.

Экспорт высшего образования — это хорошо, но развивать его нужно не за счет количества студентов, а за счет качества — самого обучения и престижа вузов. Таков план министра образования Илзе Индриксоне.

Это, по ее мнению, сделает вузы более конкурентоспособными и привлечет студентов, которые действительно заинтересованы в учебе и дальнейшем академическом развитии.

Как этого добиться? Предлагается целый ряд мер:

Вступительные экзамены по английскому и академической подготовке Контроль посещаемости занятий Контроль успеваемости и академического прогресса Политика нулевой терпимости к правонарушениям Гарантийный депозит для покрытия расходов на обратный билет

Кроме того, при привлечении иностранных студентов приоритет следует отдавать абитуриентам из стран ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития и НАТО.

«Это минимальные вещи, но существует целая система, в рамках которой нужно было бы помочь вузам это реализовать. Если какой-либо из них не сможет обеспечить контроль и не выполнит условия, то у него просто больше не будет возможности приглашать иностранных студентов — на определенный срок, если нарушения будут меньшими, или на длительное время, если оно вообще ничего не обеспечивает», — прокомментировала Индриксоне.

В Рижском университете им. Страдиня идею министра оценивают положительно, при этом отмечая, что для них это не план, а реальность. 85% иностранных студентов вуза — уже сейчас из стран ЕС и Европейской экономической зоны. В то же время там подчеркивают, что не хотели бы введения каких-то дополнительных бюрократических процедур, которые затрудняли бы поступление студентов.

«Что касается граждан третьих стран, закон уже регулирует тесты, которые они должны представить при подаче заявления на обучение, чтобы проверить их знание английского языка. Вузам также необходимо проводить собеседования со всеми абитуриентами из третьих стран. На этих собеседованиях также можно проверить знание английского языка», — сказал руководитель отдела иностранных абитуриентов Департамента международных связей RSU Рейнис Гайлитис.

В RSU заявляют, что уже сейчас действует строгий контроль за посещаемостью и успеваемостью иностранных студентов. За пропуски и неудовлетворительные результаты отчисляют, а вместе с этим может быть аннулирован временный вид на жительство. В вузе также считают, что отдельный гарантийный депозит не нужен, поскольку подтвердить наличие достаточных финансовых средств студенты должны уже сейчас при оформлении ВНЖ.

В Высшей школе бизнеса Turība говорят, что уже больше десяти лет проводят собственные вступительные экзамены на бакалавриат. А проверка знаний английского языка вообще установлена правилами Кабинета министров. Отбор довольно строгий: вуз принимает 11% от числа подавших заявки иностранных студентов.

«Установка таких централизованных требований или централизованных тестов на государственном уровне, да еще и без обеспечения возможности сдать их для любого претендента, крайне ограничит круг претендентов. Потому что подобного централизованного установленного требования, насколько я посмотрел, в Европе нет. Есть вузы, которые устанавливают самые разные вступительные экзамены, в том числе международные, также они могут быть национальными, но это не делается централизованно со стороны государства», — прокомментировал председатель правления Высшей школы бизнеса Turība Имант Бергс.

Председатель Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис говорит, что недовольство общества в значительной степени вызвано нелегальной миграцией, а искать политические средства против прозрачной и регулируемой формы миграции — не совсем правильно.

«То, что происходит сейчас в Латвии, — а это далеко не лучшая модель привлечения иностранных студентов — за счет привлечения иностранных студентов компенсируется недостаточное финансирование высшего образования. Вузы пытаются заработать, что уж точно не лучший вариант. Особенно, когда приезжающие иностранные студенты могут понять, что с их помощью пытаются залатать какие-то бюджетные дыры. Это может создать токсичную атмосферу по отношению к вузам или системе высшего образования», — сказал председатель Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис.

Министр в интервью агентству LETA не уточнила, когда именно новые требования могут вступить в силу. При этом она подчеркнула, что возможное снижение доходов вузов не должно влиять на принятие решений, поскольку вопросы безопасности и качества образования являются приоритетными.