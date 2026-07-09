Рижское самоуправление заключило договор стоимостью 3,5 млн евро на реализацию проекта по озеленению исторического центра города, который будет финансироваться при поддержке Европейского союза.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, в рамках проекта на нескольких улицах центра появятся так называемые «зеленые коридоры», которые должны улучшить городской микроклимат.

Планируется благоустроить существующие зеленые насаждения и создать новые, используя луговые растения, многолетники, декоративные злаки и кустарники. По замыслу авторов проекта, это позволит улучшить качество воздуха и снизить температуру на городских улицах в жаркую погоду.

Кроме того, предусмотрены меры по улучшению впитывания и накопления дождевой воды в почве. Для этого будут созданы новые системы управления ливневыми водами в приствольных лунках и вдоль тротуаров, включая решения для полива зеленых насаждений, а также дождевые сады на более крупных озелененных территориях.

Проект также предусматривает поиск мест, где в соответствии с требованиями закона об охранных зонах и разработанными решениями по озеленению можно будет высадить новые деревья. Перед началом работ специалисты проведут обследование и анализ территорий.

Работы запланированы на улицах Аусекля, Элизабетес, Кришьяня Валдемара, а также в зеленой зоне, прилегающей к Рижскому французскому лицею.

В ходе реализации проекта будет проанализировано размещение парковочных мест и возможные изменения в организации дорожного движения. После оценки существующих парковок на тротуарах власти намерены искать решения по их оптимизации, по возможности оставляя парковочные места только на проезжей части.

В самоуправлении рассчитывают, что новая зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского «острова тепла», снизит нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысит безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города.

Общая стоимость проекта составит до 3,524 млн евро, из которых почти 3 млн евро будут выделены из Европейского фонда регионального развития (ERDF), а оставшуюся сумму профинансирует Рижское самоуправление.

Завершить работы планируется в течение 12 месяцев. Подрядчиком выступит компания BC projekts.