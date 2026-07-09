Несколько водителей в Риге получили штрафы за нарушение новых ограничений на парковку, однако утверждают, что дорожные знаки были практически не видны из-за ветвей деревьев. Муниципальная полиция считает штрафы законными, а юрист не исключает, что окончательную оценку ситуации может дать суд.

К передаче Bez Tabu (TV3) обратился Гундарс, который помогает своей супруге оспорить штраф за неправильную парковку на улице Каниеру в Риге.

По его словам, ограничения на стоянку автомобилей на этом участке изменили всего за день до того, как его жену оштрафовали. При этом новые дорожные знаки, как утверждает мужчина, были частично закрыты ветвями деревьев, поэтому заметить их было крайне сложно.

Гундарс считает, что не только его супруга, но и другие водители могли не увидеть изменившиеся правила парковки.

Особое недоумение у него вызывает то, что штрафы начали выписывать практически сразу после установки новых знаков.

В Рижской муниципальной полиции пояснили, что в первый день после установки ограничений инспекторы действительно обнаружили около 30 автомобилей, припаркованных с нарушением, однако тогда ограничились предупреждением и штрафы не выписывали.

На следующий день, по данным полиции, на этом месте уже находились другие автомобили, припаркованные после установки запрещающих знаков. Именно поэтому были оформлены постановления о штрафах. Всего за несколько дней сотрудники полиции выписали 19 административных штрафов.

Гундарс обжаловал штраф в размере 40 евро, однако муниципальная полиция оставила свое решение без изменений.

Юрист Ивар Казакс отметил, что сам дорожный знак установлен в соответствии с требованиями нормативных актов, однако его видимость вызывает вопросы.

«Дорожный знак не должен вводить водителя в заблуждение, а знак, который водитель не может ясно увидеть или который установлен с нарушением правил Кабинета министров, не может порождать юридических последствий», — пояснил юрист.

По его словам, если водитель не согласен с решением полиции, он вправе обратиться в суд.

После выхода сюжета Рижское самоуправление сообщило, что ограничения были введены временно для проведения дорожных работ. Информация об этом публиковалась на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях.

В самоуправлении также пояснили, что ветви деревьев специально не обрезали, поскольку знаки устанавливались лишь на короткое время, а дополнительная обрезка могла повредить деревья.

При этом городские власти пообещали проверить другие дорожные знаки и при необходимости освободить их от ветвей, ухудшающих обзор.

Любопытно, что именно в период, когда водителей штрафовали за плохо заметные знаки, на улице Каниеру как раз проводились работы по уходу за деревьями.