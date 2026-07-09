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Изменятся ли счета за отопление? Что означает новая методика расчета тарифов на тепло 0 196

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка смотрит на радиатор
ФОТО: Unsplash

Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новую методику расчета тарифов на теплоснабжение. Ее цель — сделать тарифы более справедливыми и учитывать только те расходы, которые действительно связаны с производством и поставкой тепла. Однако это не означает, что отопление автоматически подешевеет уже этой зимой.

После более чем года обсуждений с предприятиями теплоснабжения Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила изменения в методике расчета тарифов.

Главная идея реформы заключается в том, чтобы жители оплачивали только те расходы, которые действительно необходимы для оказания услуги теплоснабжения. Например, в тариф больше не должны включаться затраты на объекты и оборудование, которые не используются для производства или подачи тепла.

Кроме того, новая система должна стимулировать предприятия своевременно инвестировать в модернизацию тепловых сетей и оборудования.

Изменения затрагивают три основных направления: меняется подход к расчету доходности капитала, корректируется механизм компенсации отклонений постоянных затрат и вводится учет доходов, которые предприятия получают от других видов деятельности, связанных с инфраструктурой теплоснабжения.

По словам директора департамента энергетики КРОУ Яниса Негрибса изданию Latvijas Avize, прибыль предприятий теперь будет в большей степени зависеть от реальных инвестиций именно в объекты теплоснабжения, а не от общей стоимости принадлежащих им активов.

Проще говоря, компании больше не смогут получать доходность от имущества, которое не используется для производства и поставки тепла. Это должно сделать систему расчета тарифов более прозрачной.

Вместе с тем ждать одинакового снижения счетов по всей стране не стоит.

В Латвии работает более ста предприятий теплоснабжения, и каждое из них находится в разной финансовой и технической ситуации. Именно поэтому влияние новой методики будет различаться в зависимости от конкретного поставщика тепла.

В КРОУ отмечают, что у части предприятий тарифы действительно могут снизиться, однако для других они могут практически не измениться. Кроме того, предусмотрен длительный переходный период, поэтому эффект от реформы будет проявляться постепенно.

На размер будущих тарифов также повлияет объем инвестиций, которые предприятия будут вкладывать в модернизацию своих систем.

Таким образом, новая методика не означает автоматического снижения стоимости отопления уже в ближайшем сезоне. Скорее она создает новые правила, по которым тарифы будут рассчитываться в последующие годы.

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#инвестиции #Латвия #отопление #энергетика #тарифы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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