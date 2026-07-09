Чтобы уже с 1 января 2027 года уравнять размер пособия по уходу для людей с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, установив его на уровне 413,43 евро в месяц независимо от причины инвалидности, государству потребуется не менее 36 миллионов евро дополнительных средств ежегодно. Об этом говорится в подготовленном Министерством благосостояния (LM) проекте письма Кабинета министров омбудсмену.

Этому дала, а этому не дала

Ответ подготовлен в ответ на заключение омбудсмена Карины Палковой от 1 июня о соответствии размера пособия по уходу статье 109 Конституции Латвии.

Омбудсмен указала, что в настоящее время совершеннолетний человек с инвалидностью, нуждающийся в уходе, получает пособие в размере 213,43 евро в месяц, тогда как совершеннолетний человек, нуждающийся в уходе, если причиной инвалидности является заболевание с детства, получает 413,43 евро в месяц. Таким образом, размер пособия зависит от того, была ли инвалидность впервые установлена до или после достижения совершеннолетия.

Омбудсмен призвала правительство до 31 декабря текущего года пересмотреть регулирование, определяющее размер пособия по уходу, учитывая, что для лиц, чья инвалидность не связана с заболеванием с детства, пособие не пересматривалось с 2014 года. В то же время для людей с инвалидностью с детства оно повышалось в 2019 и 2024 годах, каждый раз на 100 евро.

Омбудсмен пришла к выводу, что размер пособия должен определяться степенью потребности в уходе, а не временем установления инвалидности. Такой подход позволил бы выплачивать более высокое пособие людям с наиболее высокой потребностью в уходе независимо от причины инвалидности, возраста или других факторов. В заключении также отмечается, что различное отношение к людям исключительно на основании возраста, в котором наступила инвалидность, может противоречить принципу запрета дискриминации, если их нынешнее положение и уровень социального риска одинаковы.

На всех не хватает

Министерство благосостояния концептуально согласилось с выводами омбудсмена о том, что государство должно одинаково относиться к людям с инвалидностью, находящимся в равных условиях. Это касается и лиц с наиболее тяжелой инвалидностью.

Однако в министерстве отмечают, что для повышения пособия всем получателям до 413,43 евро уже с 1 января 2027 года потребуется не менее 36 миллионов евро в год, поскольку целевая группа, которой необходимо увеличить выплату на 200 евро, насчитывает более 15 тысяч человек.

Вместе с тем такой подход не позволит реализовать предложенную омбудсменом систему дифференцированных пособий, при которой размер выплаты зависел бы от интенсивности потребности в уходе. Это позволило бы предоставлять более высокие пособия тем, кто действительно нуждается в наиболее интенсивном уходе, независимо от причины инвалидности, возраста и других обстоятельств.

В письме также отмечается, что права, закрепленные в Конвенции ООН о правах инвалидов, не являются абсолютными, а их реализация должна происходить постепенно — с учетом финансовых и экономических возможностей государства, а также баланса интересов различных групп населения.

На всех не хватает

Министерство подчеркивает, что пособие по особому уходу является важной мерой поддержки людей с тяжелой инвалидностью, однако объективно невозможно установить его в таком размере, чтобы оно полностью покрывало все индивидуальные потребности каждого человека, поскольку они существенно различаются.

Кроме того, государственная поддержка не может полностью компенсировать весь спектр личных расходов, признались в Минблаге.

Ведомство также напоминает, что поддержка людей с инвалидностью включает не только денежные выплаты, но и различные услуги и льготы, уменьшающие расходы. Среди них:

налоговые льготы;

освобождение от пациентских доплат;

помощь в оплате электроэнергии;

услуги ассистента, предоставляемые самоуправлениями.

Люди с недостаточными доходами также имеют право обращаться в социальные службы за получением социальной помощи.

В письме поясняется, что различия в размере пособий в зависимости от причины инвалидности были обоснованы при подготовке законопроекта «О внесении изменений в Закон о государственных социальных пособиях». В нем указывается, что люди с инвалидностью с детства и особенно тяжелой формой инвалидности с раннего возраста имели крайне ограниченные возможности для социализации, получения образования вместе со сверстниками, трудоустройства, получения доходов и формирования круга поддержки. Поэтому большинство из них не смогли построить самостоятельную жизнь и в значительной степени зависят от государственных пособий и социальных услуг.

Обещанного три года ждут

Министерство уже разработало и представило проект информационного доклада «Совершенствование системы оценки инвалидности для совершеннолетних лиц». В документе предлагается модернизировать как систему оценки инвалидности, так и оценку необходимости особого ухода, предварительно проведя пилотный проект до принятия правительством окончательного решения о внедрении новой системы.

Постоянное регулирование может вступить в силу с 1 января 2030 года. После внесения проекта доклада на рассмотрение правительства, которое запланировано на июль текущего года, будут определены дальнейшие шаги с учетом предложенной модели и реальных возможностей государственного бюджета.

При этом министерство особо подчеркивает, что любые изменения системы пособий, требующие дополнительного финансирования из государственного бюджета, будут рассматриваться исключительно в рамках подготовки и утверждения государственного бюджета. Согласно нынешним прогнозам, возможности выделения дополнительных средств в ближайшие годы будут ограничены.