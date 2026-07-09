До 2031 года нашей республике предстоит выстроить качественно новые отношения между женщинами и мужчинами, утверждает Министерство иностранных дел, коим, как известно, руководит многоопытный специалист Байба Браже.

Я планов наших люблю громадье

«Равенство лежит в основе определенных ЕС ценностей и является его постоянный приоритет, который горизонтально включен во все сферы политики ЕС и в усилия по поддержке устойчивого мира, безопасности, прав человека, справедливости и развития», – провозглашает национальный План действий по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН N 1325.

На днях под завершение ремонта разбирал родительские бумаги, остававшиеся все время реконструкции в ящиках. Обнаружил массу авторских свидетельств, выданных в 1970-е годы. С огромной красной печатью, внушительным грифом, где комбайн убирает поле на фоне нефтяных вышек, а за несущимся по мосту поездом высятся подъемные краны. И все на маму! Изобретала.

И когда дома слышал разговоры о работе, всегда мелькали женские имена. Хотя, вроде бы, кафедра теоретической механики РПИ, не так чтобы место для прекрасного пола. Выходит, равноправие было уже полвека назад? При этом, не будем забывать, именно на женщинах лежал своеобразный быт социализма – где рядом с низкими по нынешним меркам ценами находились тотальный дефицит всего и трата многих часов в день на поиск товаров и услуг, кажущихся сегодня элементарными.

Ну и конечно, никто не отменял тогда задачу деторождения – а модный теперь формат «чайлдфри» казался чем-то диким.

Власть и деньги

Казалось бы – после того, как главой государства и правительства побывали женщины, можно с уверенностью утверждать, что никакой дискриминации нет.

Однако, если мы взглянем на то же Кабинет Министров Андриса Кулбергса, то невооруженным глазом бросается в глаза дисбаланс: только 2 женщины на 14 постов! Уж тут-то явно в Евросоюзе должны были бы обратить внимание…

Вот в процветающей Финляндии дамы занимают 60% мест в правительстве. Недаром это государство уже много лет имеет ведущую позицию в мировом рейтинге счастья. На другом полюсе ЕС располагается Венгрия – ни одной женщины в главном органе исполнительной власти. Ну и соответственно, низкие показатели…

В 2026 году, утверждает статистика, женщины в Латвии в среднем зарабатывают на 14,3-16,8% меньше мужчин. Основной гендерный разрыв в оплате труда формируется из-за профессиональной сегрегации, более частых перерывов в карьере у женщин и их преобладания в отраслях с более низким уровнем доходов.

Средняя почасовая брутто-зарплата женщин примерно на 16,8% ниже мужской. Среди тех, кто работает полный рабочий день, разница составляет около 14,3%. Разрыв регулярно фиксируется Центральным статистическим управлением, и Латвия продолжает оставаться в числе стран Евросоюза с наиболее ощутимым неравенством в доходах полов.

Женщины чаще доминируют в сферах образования, здравоохранения, социального ухода и услуг, где средние зарплаты традиционно ниже. Мужчины преобладают в высокооплачиваемых секторах: информационные технологии, строительство и производство.

Женщины значительно чаще уходят в отпуск по уходу за ребенком, что приостанавливает их профессиональный рост и влияет на накопленный стаж. При этом мужчины чаще занимают руководящие должности, что искажает среднюю статистику в сторону более высоких заработков.

Въевшиеся стереотипы

Находящийся в Джорджтауне (США) Институт женщин, мира и безопасности в своем рейтинге GIWPS присвоил Латвии 17-е место в мире по равноправию полов – из 181 государства, что вполне почтенно. Если брать в процентах, то наша оценка 88,4% – что, опять-таки, отлично.

Но в Риге недовольны. «Латвийские правовые акты предусматривают равные права для обоих полов, однако в применении этого права существуют различия, – констатирует наш МИД, – В 2025 году Латвия заняла в европейском индексе равноправия полов 24-е место, что является более низким показателем – 56,7% по сравнению со средним показателем по ЕС – 63,4%, что устанавливается при оценке ситуации с гендерным равенством в шести сферах — работа, финансы, знания, время, власть и здоровье. Наблюдаются изменения в отношении общества и понимании необходимости обеспечения равных возможностей женщин и мужчин и того, как эти принципы соблюдаются на практике. В то же время в обществе существуют различные стереотипы…»

Ну, прямо скажем, самый главный стереотип – то, что женщина оставляет себе ребенка после развода. По данным Центрального статистического управления, семьи матерей-одиночек составляют 37,3% от всех видов семей в Латвии. В масштабах Европейского Союза этот показатель является одним из самых высоких. По оценкам Министерства благосостояния Латвии, такие неполные семьи больше подвержены риску бедности, поэтому они чаще нуждаются в адресной социальной поддержке.

Со своей стороны, в Латвии число мужчин-должников по алиментам (лиц, уклоняющихся от выплат, чьих детей содержит государство) достигает примерно 42 тысячи человек. Из-за того, что один из родителей не выполняет свои обязательства, государство через Гарантийный фонд средств на содержание вынуждено выплачивать пособия на каждого десятого ребенка в стране.

При этом, достаточно подключиться в удаленном режиме к какому-то совещанию, обсуждающему медицинские или социальные проблемы в Латвии, чтобы тут же заметить подавляющее доминирование женщин. Это и руководители среднего звена, и эксперты, и лидеры негосударственных организаций. Кажется, просто, им нравится сам формат неспешных, обстоятельных деловых переговоров…