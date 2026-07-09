Жителям и гостям латвийского побережья в четверг рекомендуется соблюдать осторожность. Синоптики объявили желтое предупреждение из-за сильного северного и северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 20–21 метра в секунду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для прибрежных районов страны из-за сильного ветра.

По прогнозам, в первой половине дня порывы северного и северо-западного ветра на побережье будут достигать 20–21 метра в секунду.

Предупреждение будет действовать до 21:00.

Такие порывы могут затруднить передвижение, особенно у моря, а также увеличить риск падения отдельных веток и других незакрепленных предметов. Планируя поездки или отдых на побережье, стоит учитывать погодные условия.

Одновременно в центральной части Латвии до полудня сохраняется предупреждение о сильном дожде.

Синоптики рекомендуют следить за актуальными прогнозами, поскольку погодные условия в течение дня могут меняться.