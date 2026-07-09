Сезон летних отпусков в самом разгаре, однако для некоторых работников отдых по разным причинам откладывается. Бывает, что неиспользованные дни отпуска накапливаются годами. Как долго их можно накапливать, положена ли за них компенсация и может ли накопленный отпуск быть утрачен, объясняет Латвийское телевидение.

Каждый работник ежегодно имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью четыре календарные недели. Однако на практике не всегда удается использовать его полностью.

Юрист Каспар Раценайс отметил, что по своей сути закон не предусматривает и не поощряет накопление отпусков работниками. Единственная ситуация, которую допускает закон, — это перенос части отпуска на следующий год, но не более чем две недели и только один раз.

«Это означает, что если, например, в этом году невозможно предоставить четыре календарные недели отпуска и возникает необходимость перенести его часть на следующий год, то можно перенести только две недели. Эти две недели по возможности должны быть присоединены к отпуску следующего года. То есть в следующем году отпуск должен составлять четыре плюс две недели», — пояснил Раценайс.

На следующий год разрешается перенести не более двух календарных недель отпуска.

Если переносится больше, то, по мнению Государственной трудовой инспекции (VDI), это является нарушением Закона о труде и Конституции, за что работодатель может быть привлечен к ответственности, отметила ведущий юрисконсульт VDI Зайга Строде.

Однако в реальной жизни ситуации бывают разными, и не всегда требования закона соблюдаются в полной мере.

«Поэтому и предусмотрена защита работников. Если работодатель не обеспечил предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме, то неиспользованный отпуск переносится на следующий год и работник автоматически не теряет на него право. При этом во время действия трудовых отношений работник не может требовать денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Он может требовать только предоставления этого отпуска. Если же трудовые отношения прекращаются, работодатель обязан выплатить компенсацию за все накопленные отпуска, которые работник не смог использовать», — пояснил Раценайс.

Однако существует исключение, когда работодатель может не выплачивать такую компенсацию, а именно — в случае, если он обеспечил работнику возможность воспользоваться отпуском.

«Если работодатель официально побуждал работника воспользоваться отпуском и говорил: «Послушай! Отпуск — это святое. Ты должен отдыхать!». Если работодатель также предупредил, что, если ты не пойдешь в отпуск, то в случае прекращении трудовых отношений этот отпуск сгорит, и, он, в принципе, давал тебе возможность [уйти в отпуск], побуждал к этому и проинформировал, что, иначе отпуск будет погашен, то тогда работникам придется считаться с тем, что у работодателя действительно может быть право аннулировать этот отпуск и впоследствии не выплачивать за него компенсацию», — отметил юрист.

Поэтому самым разумным решением является своевременно использовать отпуск, не накапливая неиспользованные дни, и тем самым избегать возможных разногласий с работодателем.