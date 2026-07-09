Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы профессии, представители которых в Латвии больше всего боятся потерять работу 0 48

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Уволенная женщина с вещами
ФОТО: dreamstime

Результаты недавнего опроса работников, проведенного CV.lv, свидетельствуют о том, что опасения потерять работу в Латвии достаточно широко распространены. В целом 29% работников признались, что боятся лишиться своей работы.

Самый высокий уровень неуверенности наблюдается в сфере юриспруденции и права, где 46% работников заявили, что не уверены в стабильности своей должности на нынешнем месте работы. Относительно высокий уровень тревожности зафиксирован и в сфере информационных технологий — 38% сотрудников опасаются возможной потери работы, что значительно превышает средний показатель по стране. Неуверенность также испытывают специалисты по управлению персоналом (37%), а также работники сферы общественного питания и гостеприимства (34%).

Особенно показательны результаты в государственном секторе — 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений сообщили, что боятся потерять работу. Исторически работа в государственном секторе считалась стабильной и надежной, однако результаты опроса свидетельствуют о том, что и в Латвии это представление начинает меняться. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг (29%), а также в здравоохранении и социальной сфере (29%).

Опасения потерять работу нередко связаны с конкретными сигналами внутри организации. Почти четверть работников (24%) не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу. Еще 22% сообщили, что работодатель начал принимать меры по сокращению расходов, а у 18% тревогу вызывают реорганизация и другие существенные изменения в компании.

×
Читайте нас также:
#Латвия #работа #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: защита от насилия
Изображение к статье: мужчина показывает на фото
Изображение к статье: Водительское удостоверение
Изображение к статье: Кошка смотрит на радиатор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отношения, в которых интимная близость давно исчезла
Люблю!
Изображение к статье: Андреа Шоу.
ЧП и криминал
Изображение к статье: самолет airBaltic
ЧП и криминал
Изображение к статье: Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Образец избирательного бюллетеня Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Мари Лепен с избирателями
В мире
Изображение к статье: Отношения, в которых интимная близость давно исчезла
Люблю!
Изображение к статье: Андреа Шоу.
ЧП и криминал
Изображение к статье: самолет airBaltic
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео