Результаты недавнего опроса работников, проведенного CV.lv, свидетельствуют о том, что опасения потерять работу в Латвии достаточно широко распространены. В целом 29% работников признались, что боятся лишиться своей работы.

Самый высокий уровень неуверенности наблюдается в сфере юриспруденции и права, где 46% работников заявили, что не уверены в стабильности своей должности на нынешнем месте работы. Относительно высокий уровень тревожности зафиксирован и в сфере информационных технологий — 38% сотрудников опасаются возможной потери работы, что значительно превышает средний показатель по стране. Неуверенность также испытывают специалисты по управлению персоналом (37%), а также работники сферы общественного питания и гостеприимства (34%).

Особенно показательны результаты в государственном секторе — 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений сообщили, что боятся потерять работу. Исторически работа в государственном секторе считалась стабильной и надежной, однако результаты опроса свидетельствуют о том, что и в Латвии это представление начинает меняться. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг (29%), а также в здравоохранении и социальной сфере (29%).

Опасения потерять работу нередко связаны с конкретными сигналами внутри организации. Почти четверть работников (24%) не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу. Еще 22% сообщили, что работодатель начал принимать меры по сокращению расходов, а у 18% тревогу вызывают реорганизация и другие существенные изменения в компании.