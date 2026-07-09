В первой половине 2026 года в Латвии подтвердились 115 жалоб на нарушение требований к благополучию домашних животных. За шесть месяцев было проведено почти тысяча проверок, а в рамках административных и уголовных процессов изъяли 82 животных.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) сообщила, что за первое полугодие получила 703 сообщения о возможных нарушениях требований к благополучию домашних животных.

Для проверки поступившей информации специалисты провели 986 инспекций. В результате подтвердились 115 случаев, когда требования по содержанию животных действительно были нарушены.

По словам руководителя отдела надзора за ветеринарными объектами ПВС Майриты Риекстини, по выявленным нарушениям было возбуждено или принято от Государственной и муниципальной полиции 47 административных процессов. Еще 37 процессов связаны с фактами жестокого обращения с животными.

В ходе этих разбирательств у владельцев были изъяты 82 домашних животных. Среди них — 49 собак и 33 кошки.

Это означает, что подтверждение получила примерно каждая шестая поступившая жалоба. Остальные обращения либо не подтвердились, либо не выявили нарушений после проверки.

Одновременно изменился порядок рассмотрения подобных обращений. С 1 июля 2026 года жалобы на возможные нарушения требований к благополучию домашних животных рассматривает муниципальная полиция.

Продовольственно-ветеринарная служба теперь подключается только в случаях, когда имеются обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными.

Таким образом, с июля ответственность за реагирование на большинство сообщений о ненадлежащем содержании домашних животных перешла на муниципальный уровень, тогда как ПВС сосредоточится на наиболее серьезных случаях.