В пятницу дождей станет меньше, а температура воздуха повысится, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью местами небо прояснится. Во многих регионах пройдут дожди, в начале ночи - сильные, а к утру интенсивность осадков уменьшится.

Северный, северо-восточный ветер на побережье будет дуть порывами до 15-16 метров в секунду. В течение ночи ветер постепенно стихнет. Ночная температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем центр циклона сместится к югу от Латвии, и небо прояснится. Дождь ожидается лишь местами, в основном на юге страны. Будет дуть слабый и умеренный преимущественно северный ветер, а воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге днем временами выглянет солнце, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит +13...+14 градусов, максимальная температура днем - +20...+22 градуса.