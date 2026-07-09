За последние годы зарплаты латвийских учителей заметно выросли и практически сравнялись со средней оплатой труда по стране. Однако кадровый дефицит, старение педагогов и различия в качестве образования между городскими и сельскими школами по-прежнему остаются одними из главных вызовов системы.

За последнее десятилетие профессия учителя в Латвии стала значительно лучше оплачиваться. Если раньше зарплаты педагогов существенно отставали от среднего уровня по экономике, то сейчас они практически сравнялись с ним. В третьем квартале прошлого года средняя зарплата учителя достигла 1835 евро, пишет Ir.

Если будет реализован утвержденный ранее график повышения оплаты труда, через несколько лет учителя будут получать около 120% от прогнозируемой средней зарплаты по стране.

Эти изменения признают и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки. По словам его председателя Инги Ванаги, многолетняя борьба за повышение зарплат — от акций протеста до обращения в Конституционный суд — принесла результат.

Одновременно сократился и разрыв в оплате труда между регионами. Если в 2017 году средние зарплаты учителей в беднейших сельских и наиболее обеспеченных пригородных самоуправлениях различались более чем в два раза, то сейчас эта разница не превышает 25%.

Однако повышение зарплат не решило другие системные проблемы.

Школам по-прежнему не хватает педагогов, а средний возраст учителя в Латвии достиг 50 лет. Это один из самых высоких показателей среди стран ОЭСР.

Кроме того, молодые специалисты нередко уходят из профессии уже в первые годы работы. По данным Государственного контроля, в течение первых пяти лет увольняется примерно каждый третий молодой педагог.

Одной из причин представители отрасли называют снижение престижа профессии на фоне многолетних конфликтов между системой образования и государством.

Из-за нехватки кадров школы все чаще принимают на работу преподавателей без педагогического образования. За десять лет их доля выросла примерно с 3% до почти 7%.

Многие будущие учителя начинают работать еще во время учебы. По данным Государственного контроля, более трети студентов педагогических специальностей выходят работать уже на первом курсе, причем средняя нагрузка составляет около 32 часов в неделю. Это повышает риск профессионального выгорания еще до окончания университета.

Еще одной проблемой остается недостаточная поддержка начинающих педагогов. Опрос, проведенный в прошлом году, показал, что наставника получили только 28% учителей, работающих в школе менее двух лет.

При этом сохраняется и разрыв в учебных достижениях между сельскими и городскими школами, который, несмотря на реформы последних лет, пока не удалось существенно сократить.

Таким образом, рост зарплат стал одним из наиболее заметных успехов образовательной политики последних лет. Однако решить кадровый кризис и повысить качество образования только за счет увеличения оплаты труда пока не удалось.