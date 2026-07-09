Подготовка к новому учебному году приносит в каждую семью немало испытаний, и финансовая нагрузка нередко оказывается одной из самых больших. На платформе Threads развернулась дискуссия, в которой родители, особенно многодетные семьи, откровенно делятся опытом планирования школьных расходов.

Обсуждение началось с такого поста:

«Вопрос к тем родителям, которые следят за своими расходами. Подсчитывали ли вы, сколько денег тратите на подготовку ребёнка к школе? То есть на покупку всего необходимого. Знаю, что есть родители, которые к расходам относят не только тетради и ручки, но и одежду с обувью. А как делаете вы? Особенно интересно, как это происходит в многодетных семьях».

Пока одни считают покупку канцелярских товаров мелочью, другие отмечают, что настоящий удар по кошельку скрывается совсем в других статьях расходов.

Часть участников обсуждения сходится во мнении, что тетради, рабочие тетради и содержимое пенала сегодня уже не составляют основную часть расходов. Одна мать делится опытом о своей дочери, которая пойдёт в 8-й класс, отмечая:

«Шкаф полон одежды, обуви больше, чем нужно. Только что посмотрела тетради — они наполовину исписаны, письменных принадлежностей куча — разобрала письменный стол. Может, какую-то тетрадь и придётся купить. Дочь пойдёт в 8-й класс».

Другая участница дискуссии подчёркивает, что расходы невелики, если не считать новый гардероб: «Если не считать одежду, то выходит не очень много. Потому что особо ничего и не нужно. Пара тетрадей, пара рабочих тетрадей, несколько письменных принадлежностей. Те времена прошли, когда нужно было по пять видов красок, кистей, бумаги и так далее».

Родители учеников старших классов тоже замечают сокращение расходов. Одна мама пишет: «Чем старше класс, в котором учится ребёнок, тем меньше выходит трат на школьные вещи (не считая одежды и обуви). Уже несколько лет не покупаю каждый год, например, цветные карандаши, краски и так далее, потому что в 5-м классе за год это просто не успевают израсходовать. Переходит на следующий год. То же самое с пеналом и рюкзаком: если не порваны, то спокойно служат ещё год».

Одна женщина делится своим опытом: «Всё остальное родительское объединение закупает централизованно — весь учебный год платим 25 евро в месяц». Ещё одна мама подтверждает, что в их случае «Канцелярские товары предоставляет школа, и расходы составляют 20–30 евро на одного ребёнка. Одежду и обувь покупаем, когда они становятся малы, а не специально к школе».

Если покупка тетрадей особых переживаний не вызывает, то обеспечение детей обувью и одеждой для многих семей становится более серьёзным финансовым и эмоциональным испытанием.

Особенно ярко это описывает одна мать, говоря: «Самое ужасное — это обувь. В августе — сменная обувь для двух школ, для двух детей и для одного детского сада, спортивная обувь всем троим, чешки в садик и на танцы двум детям, резиновые сапоги, потом зимняя обувь, шлёпанцы для бассейна и так далее. Как только меняются размеры, начинаем всё сначала».

С этим согласна и мать четверых детей, которая признаётся: «Не считаю. 4 ребёнка — самое тяжёлое всем купить обувь: уличную, сменную, спортивную для улицы/зала, для бассейна, для садика плюс чешки. Финансы планируем заранее. Но это требует много времени и нервов, пока мальчики найдут то, что им нравится. Всё остальное, чтобы подготовить к школе, вообще не проблема — только содержимое пенала и раз в 2–3 года школьный рюкзак».

Тем временем другая участница обсуждения добавляет: «Ничего там страшного не выходит. Школьные вещи стоят недорого. Больше переживаю из-за обуви, тут денег не жалею. Одежда тоже не какая-то эксклюзивная».

В свою очередь одна мать раскрывает свои расходы за прошлый год: «В прошлом году это было 180 евро, потому что спортивная форма подошла с предыдущего года. В этом году думаю, сумма будет в три раза больше, потому что уже ничего не подходит (в том числе повседневная одежда), и хочет новый рюкзак. С предыдущим рюкзаком проходила 2 года, он до сих пор в идеальном состоянии. Но ребёнок хочет».

Другая пользовательница пишет: «Не считаю, потому что всё покупаю настолько постепенно, что не ощущаю этих расходов. Если бы всё пришлось покупать 22 августа, это было бы банкротство, особенно с тремя детьми».

Одна мать делится опытом: «Наше самоуправление многодетным семьям даёт школьное пособие на покупку тетрадей, письменных принадлежностей и так далее. Этого вполне хватает. У первоклассника расходы получились больше — школьный рюкзак, пенал, обувь». На вопрос, какое именно самоуправление оказывает такую поддержку, она уточняет: «Ропажское, есть ещё пособие раз в год, рождественское пособие и упомянутое школьное пособие».

В конечном итоге опыт родителей показывает, что школьные расходы напрямую зависят от возраста ребёнка, требований школы и способности родителей распределять траты на протяжении всего года.