С 1 октября при Рижской Восточной клинической университетской больнице начнет работу специализированный центр помощи людям, пострадавшим от сексуального насилия. Здесь можно будет получить медицинскую помощь, пройти судебно-медицинскую экспертизу и воспользоваться поддержкой социальных работников в одном месте.

Правительство поддержало создание специализированного центра помощи лицам, пострадавшим от сексуального насилия. Он откроется 1 октября при Рижской Восточной клинической университетской больнице, пишет Diena.

Центр разместят рядом с приемным отделением больницы. Такое решение принято потому, что на территории учреждения уже работает Государственный центр судебно-медицинской экспертизы, доступны социальные работники и есть возможность обеспечить пострадавшим отдельное пространство, не связанное с общим потоком пациентов.

Главная цель нового центра — сделать так, чтобы человек после пережитого насилия мог получить необходимую помощь максимально быстро и в одном месте.

На создание центра в этом году выделено 104 744 евро. В дальнейшем его работа потребует около 174 тысяч евро ежегодно.

Финансирование планируется обеспечить за счет перераспределения средств внутри бюджета Министерства здравоохранения. Именно этот механизм вызвал вопросы у представителей медицинской отрасли.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода заявил, что пока не получил достаточных разъяснений о том, как изменение финансирования может повлиять на систему родовспоможения, нагрузку медицинских работников и их оплату труда.

Во время обсуждения в правительстве министр благосостояния Рейнис Узулниекс также выразил сомнения по поводу выбранной схемы финансирования, отметив, что средства не должны перераспределяться за счет других важных направлений здравоохранения.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери, в свою очередь, заверил, что финансирование Рижского родильного дома сокращаться не будет. По его словам, в системе родовспоможения действует принцип «деньги следуют за пациентом»: большее число родов означает и большее финансирование для медицинского учреждения.

По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 394 преступления против половой неприкосновенности и нравственности. Годом ранее таких преступлений было 429.

Открытие специализированного центра должно сделать получение медицинской, судебно-медицинской и социальной помощи более доступным и организованным для пострадавших.