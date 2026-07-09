С 9 по 30 июля в центре Риги будут действовать ограничения движения возле перекрестка улиц Дзирнаву и Тербатас. Изменения связаны со строительством велополосы и благоустройством перекрестка.

До 30 июля в центре Риги будет закрыто движение на участке улицы Дзирнаву перед перекрестком с улицей Тербатас. Об изменениях сообщила Рижская дума.

Ограничения вводятся для проведения работ по устройству велополосы и реконструкции перекрестка.

На время работ движение транспорта по улице Дзирнаву перед пересечением с улицей Тербатас будет закрыто. При этом на участке между улицами Тербатас и Бривибас организуют двустороннее движение.

Изменения коснутся и улицы Тербатас. В направлении улицы Элизабетес движение перед перекрестком с улицей Дзирнаву будет закрыто, а на самом перекрестке введут дополнительные ограничения.

Водителям стоит заранее учитывать изменения при планировании маршрутов через центр города, особенно в часы пик.

По информации самоуправления, цель работ — сделать перекресток безопаснее и создать более удобную инфраструктуру для всех участников дорожного движения, включая велосипедистов и пешеходов.

Во время ремонта подрядчик должен обеспечить подъезд к жилым домам и предприятиям, сохранить движение общественного транспорта и беспрепятственный проезд оперативных служб.

После завершения работ движение на этом участке планируется полностью восстановить.