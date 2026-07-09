С 9 по 30 июля в центре Риги будут действовать ограничения движения возле перекрестка улиц Дзирнаву и Тербатас. Изменения связаны со строительством велополосы и благоустройством перекрестка.
До 30 июля в центре Риги будет закрыто движение на участке улицы Дзирнаву перед перекрестком с улицей Тербатас. Об изменениях сообщила Рижская дума.
Ограничения вводятся для проведения работ по устройству велополосы и реконструкции перекрестка.
На время работ движение транспорта по улице Дзирнаву перед пересечением с улицей Тербатас будет закрыто. При этом на участке между улицами Тербатас и Бривибас организуют двустороннее движение.
Изменения коснутся и улицы Тербатас. В направлении улицы Элизабетес движение перед перекрестком с улицей Дзирнаву будет закрыто, а на самом перекрестке введут дополнительные ограничения.
Водителям стоит заранее учитывать изменения при планировании маршрутов через центр города, особенно в часы пик.
По информации самоуправления, цель работ — сделать перекресток безопаснее и создать более удобную инфраструктуру для всех участников дорожного движения, включая велосипедистов и пешеходов.
Во время ремонта подрядчик должен обеспечить подъезд к жилым домам и предприятиям, сохранить движение общественного транспорта и беспрепятственный проезд оперативных служб.
После завершения работ движение на этом участке планируется полностью восстановить.
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