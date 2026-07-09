Объединение перевозчиков Рижского региона, куда входят автобусные компании, сорвавшие на днях более сотни рейсов в рижском регионе, заверило, что нашло замену заболевшим водителям и готово возобновить маршруты в полном объеме.

Итак, компании Latvijas sabiedriskais autobuss, Nordeka и Liepājas autobusu parks сообщили Автотранспортной дирекции, что для выполнения автобусных рейсов в полном объеме привлечены дополнительные водители.

Благодаря этому на следующей неделе будут выполнены все запланированные рейсы. Что, впрочем, не отменяет намерений дирекции оштрафовать перевозчиков за более чем сотню рейсов, отменённых в последние дни. По 70 евро за каждый сорванный рейс.

Также перевозчики заявили дирекции, что в дальнейшем не видят рисков повторения ситуации, когда рейсы не выполняются. Это интересное заявление, учитывая, что ранее перевозчики ссылались на дефицит кадров. Неужели многолетняя проблема рассосалась буквально за считанные дни? Особенно с учетом того, что отраслевые эксперты говорят, что прямо сейчас стране не хватает около 200 водителей, а низкие зарплаты, длинные смены и колоссальная ответственность заставляют шоферов уходить в дальнобойщики или уезжать на заработки в Европу.

Как бы там ни было, будем надеяться, что после нынешнего скандала летнее расписание будет более или менее соблюдаться, и пассажиры получат гарантированную возможность добираться в нужное время в нужное им место без опозданий.