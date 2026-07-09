После широко обсуждавшегося случая предполагаемого нападения на женщину, о котором писал Bb.lv, один из жителей Риги решил самостоятельно патрулировать улицы города в вечернее время. Об этом он поделился в соцсети Threads, и, судя по комментариям, он такой не единственный.

“В связи с последним случаем нападения на женщину, о котором много говорили публично, я, когда есть возможность, начал делать вечерние обходы. И нет, я не расист!” — написал он в социальных сетях.

Автор публикации также напомнил, что безопасность зависит не только от полиции, но и от самих жителей.

“Что касается проблем в семьях, напоминаю: каждый из нас несёт ответственность за то, чтобы реагировать на происходящее в своём подъезде”, — отметил он.

Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи поблагодарили автора за инициативу.

«Спасибо вам!» — написали сразу несколько комментаторов.

Другие отметили, что внимание стоит уделять не только центру города.

«А как насчёт ночных обходов в Болдерае и Плявниеках? Там полиции мало, а наркоманов, которые пристают к людям, много. Не стоит сидеть в центре под камерами — нужно идти туда, где действительно есть проблемы с преступностью», — написал один из пользователей.

Судя по комментариям, к инициативе также присоединились представители Латвийской организации айзсаргов. Один из участников сообщил, что вместе с коллегами накануне они также патрулировали район возле Латвийского университета.

«Всё было спокойно, но будем делать это чаще», — написал он.

По его словам, участники патрулирования были в форме, что вызвало большой интерес у прохожих. Он также отметил, что такие обходы были заранее согласованы с руководством муниципальной полиции.

«Мы согласовали с руководством муниципальной полиции, что можем проводить такие патрули в целях поддержания общественного порядка. Это одна из основных функций нашей организации. Однако мы не можем просто самостоятельно выходить и делать всё, что придёт в голову», — пояснил участник инициативы.

«Вчера нас было всего две небольшие группы, но поскольку мы были в форме, интерес со стороны людей был очень большой. Были и несколько забавных случаев, но да — будем чаще выходить на улицы. Вчера сотрудник муниципальной полиции немного занервничал, когда мы собрались возле Памятника Свободы, однако мы объяснили, что всё согласовано с полицией и другими ответственными службами. Хотя его можно понять: человек спокойно выполняет свою работу, и вдруг неожиданно появляются люди в форме», — рассказал Андзей.

Еще один пользователь пишет, что стал ежедневно по вечерам обходить окрестности на Тейке.

“Да. Другого варианта нет. Делаю примерно так же. По вечерам гуляю с собаками час по Тейке. С собой беру перцовый газ и электрошокер”.

Отдельная дискуссия развернулась вокруг слов автора о том, что он «не расист». Один из пользователей спросил: «Что плохого в том, чтобы быть расистом?». На это мужчина ответил: «Расист — необразованный человек и проблема для окружающих».

Когда другой комментатор заявил, что причиной проблем являются темнокожие мигранты, автор публикации возразил: «Ты думаешь, что они — единственная проблема? У нас самих хватает “героев”. Если ты судишь обо всех по одному человеку, то мне понятен твой уровень».

В комментариях также прозвучало мнение, что автору не стоит оправдываться. «Латыши часто начинают публикации со слов: “Я не расист”, “Я ничего не имею против русских”… Как-то это выглядит неубедительно», — написал один из пользователей. В ответ автор отметил, что считает такой образ мышления устаревшим.

Ранее широкий общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший поздно вечером 27 июня в сквере напротив здания Латвийского университета в центре Риги. По словам потерпевшей, к ней подошли двое мужчин, предположительно иностранцы южноазиатского происхождения. Один из них схватил женщину за руку и начал приставать, а второй попытался оголиться. Нападавших спугнул случайный прохожий, который прибежал на крики о помощи.

По факту произошедшего Государственная полиция возбудила уголовный процесс по статье о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности. Следователи устанавливают личности подозреваемых, изучая записи камер видеонаблюдения и другие доказательства.

После этого случая руководство Рижской думы заявило, что муниципальная полиция усилит патрулирование в центре города и других общественных местах.

А по-моему, так и до самосуда недалеко...