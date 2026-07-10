В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня успешно провели 50-ю пересадку сердца в истории Латвии. Операция прошла без осложнений, и уже в ближайшие дни пациент сможет покинуть стационар.

Юбилейную операцию по трансплантации сердца выполнили специалисты Центра кардиохирургии больницы Страдиня. Послеоперационный период проходит успешно, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. После выписки ему предстоят реабилитация и дальнейшее амбулаторное наблюдение.

По словам руководителя отделения экстренной кардиохирургии, ассоциированного профессора Улдиса Страздиньша, 50 проведенных в стране трансплантаций сердца свидетельствуют о высоком уровне развития латвийской кардиохирургии и слаженной работе специалистов разных подразделений больницы.

Юбилейным пациентом стал молодой человек. Врачи рассчитывают выписать его уже на этой неделе, после чего он продолжит восстановление под наблюдением медиков.

Для пациентов с терминальной сердечной недостаточностью пересадка сердца нередко становится единственным шансом на жизнь. Когда медикаментозное лечение и другие методы уже не помогают, трансплантация позволяет значительно увеличить продолжительность жизни и вернуть человеку возможность вести активный образ жизни.

Страздиньш также поблагодарил семьи доноров органов, подчеркнув, что именно их решение в самый тяжелый момент позволяет спасти жизни других людей.

«Хотя я участвовал практически во всех операциях по пересадке сердца в Латвии, момент, когда сердце донора начинает биться в теле реципиента, я по-прежнему считаю чудом», — отметил кардиохирург.

В больнице подчеркивают, что программа трансплантации — это результат совместной работы многих специалистов. Важную роль играют отделения интенсивной терапии латвийских больниц, где выявляют потенциальных доноров и поддерживают их состояние до изъятия органов, а Национальная служба координации трансплантации обеспечивает организацию процесса по всей стране.

Главный врач Центра кардиохирургии по кардиологии Байба Бароне отметила, что успех лечения зависит не только от врачей и медицинских сестер, но и от работы координаторов трансплантации, специалистов по реабилитации, а также самого пациента и его близких.

Программа пересадки сердца в Латвии действует с 2002 года. Первую такую операцию выполнила команда под руководством профессора Романа Лациса, который считается основателем этого направления в стране.

Сегодня в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 человек. Самый продолжительный срок жизни после такой операции в стране составляет 19 лет.

Основатель программы профессор Роман Лацис назвал проведение 50-й трансплантации важной вехой для латвийской медицины и призвал продолжать поддерживать развитие этого направления. Руководитель Центра кардиохирургии профессор Петерис Страдиньш, в свою очередь, подчеркнул, что достичь такого результата удалось благодаря многолетнему накоплению опыта и постоянному развитию программы.

В Латвии операции по пересадке сердца полностью оплачиваются государством, а специалисты надеются, что развитие трансплантологии позволит в будущем помочь еще большему числу пациентов.