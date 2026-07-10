После прохладной и дождливой погоды в Латвии вновь ожидается заметное потепление. Уже в воскресенье температура начнет быстро расти, а в начале новой недели в отдельных районах страны приблизится к +28 градусам.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пятницу местами еще сохранятся грозы. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В субботу погода останется сравнительно прохладной. В отдельных районах возможны дожди, а максимальная температура составит +16...+20 градусов.

Однако уже в воскресенье ситуация изменится. Осадки станут менее вероятными, а воздух прогреется до +22...+26 градусов, вернув в страну по-настоящему летнюю погоду.

Наиболее заметное потепление ожидается в начале следующей недели. По мере усиления влияния антициклона в понедельник на большей части территории Латвии температура достигнет +20...+25 градусов, а местами поднимется до +27...+28 градусов.

Для жителей это означает возвращение комфортной летней погоды после нескольких более прохладных дней. Если прогноз сохранится, начало новой недели станет одним из самых теплых периодов июля.

Пока синоптики рекомендуют учитывать переменчивую погоду в ближайшие два дня: перед выходом на природу или в поездку стоит следить за актуальными прогнозами, особенно в районах, где возможны кратковременные грозы.

Таким образом, уже к концу выходных лето вновь напомнит о себе, а начало новой недели обещает быть теплым практически по всей стране.