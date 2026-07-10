После нескольких дождливых дней погода в Латвии начнет улучшаться. В пятницу ожидается больше солнца, осадки станут редкими, а воздух прогреется до +22 градусов.

В пятницу погода в Латвии станет более спокойной. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, центр циклона сместится к югу от страны, благодаря чему облаков станет меньше, а солнце будет появляться чаще.

Дожди ожидаются лишь местами, преимущественно в южной части Латвии. В большинстве районов день пройдет без продолжительных осадков.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Дневная температура воздуха составит от +18 до +22 градусов.

В Риге также станет заметно светлее. Облака будут периодически рассеиваться, временами выглянет солнце. Во второй половине дня не исключен небольшой кратковременный дождь.

Воздух в столице прогреется до +20...+22 градусов при слабом северном ветре.

По сравнению с предыдущими днями погодные условия станут более комфортными, хотя вероятность кратковременных осадков полностью пока не исчезнет.