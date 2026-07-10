В 10-е классы столичных учебных заведений на данный момент приняты 2844 претендента, еще 593 претендента подтвердили приглашение, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Всего приглашения были отправлены 4313 уникальным претендентам, или 81% от всех претендентов.

В настоящее время в Рижской государственной 1-й гимназии и Рижской государственной 2-й гимназии классы почти укомплектованы. По количеству принятых претендентов и подтвержденных приглашений за ними следуют Рижская государственная классическая гимназия, Рижская Агенскалнская государственная гимназия и Рижская государственная 3-я гимназия.

Рассылка приглашений по зарегистрированным заявкам будет продолжаться до тех пор, пока в программах приема останутся неукомплектованные классы.

Уже сообщалось, что в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация.

В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в шести государственных гимназиях, в общей сложности на 4500 учеников.