В латвийских аптеках сейчас достаточно лекарств, однако в случае чрезвычайной ситуации дефицит может возникнуть из-за массовой скупки медикаментов. Представители фармацевтической отрасли считают, что правила действий в таких ситуациях необходимо определить заранее.

Запасов лекарств в латвийских аптеках сегодня в среднем хватает на один–три месяца. Однако главной угрозой в случае кризиса могут стать не перебои с поставками, а резкий рост спроса со стороны самих жителей. Об этом в программе TV24 «Dr. Apinis» рассказали исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической опеки Кристине Ючковича и президент Латвийского общества фармацевтов Зане Мелберга, пишет nra.lv.

По словам Ючковичи, нынешние запасы рассчитаны на обычные условия.

«Это можно подсчитать, но речь идет о мирном времени», — подчеркнула она.

Представители отрасли отмечают, что сейчас в латвийском законодательстве отсутствует специальный порядок работы аптек в чрезвычайных ситуациях. Поэтому фармацевты уже сейчас обсуждают возможные сценарии действий и советуют жителям также заранее подумать о разумном запасе необходимых препаратов.

В качестве примера специалисты напомнили пандемию COVID-19. Тогда спрос на парацетамол и ибупрофен вырос настолько резко, что аптекам пришлось ограничивать количество упаковок, которое мог приобрести один покупатель.

По мнению Ючковичи, подобные решения должны быть подготовлены заранее, а не приниматься уже во время кризиса.

«Это те вопросы, которые следует обсудить в мирное время», — отметила она.

Одной из возможных мер может стать временное ограничение количества упаковок одного препарата, отпускаемых в одни руки. Это позволит избежать ситуации, когда отдельные покупатели скупают весь запас лекарств, оставляя других без необходимых медикаментов.

Фармацевты считают, что такие правила следует разработать еще до возникновения чрезвычайной ситуации. Это поможет сохранить доступность лекарств для большинства жителей и снизить риск панических покупок.

Опыт последних лет показывает, что в кризис решающим фактором становится не только наличие лекарств, но и то, насколько рационально они распределяются между покупателями.