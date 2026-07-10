11 июля 2026 года празднуется перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Также это последний день Петрова (Апостольского) поста, завтра предстоит праздновать день Петра и Павла.

В народе этот день называется Крапивным заговеньем, потому что идет подготовка к празднику, а еще потому, что раньше в этот день было принято заготавливать крапиву.

О чем вспоминают в Церкви 11 июля 2026 года

Кир родился и вырос в Александрии, там он поучил образование и стал знаменитым врачом. Он лечил бедняков безвозмездно, при этом помогая излечить не только тела, но и души. Также он проповедовал евангелистское учение и многих своих пациентов-язычников обратил в христианство. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Кир удалился в Аравийскую пустыню. Там он принял в монастыре иночество, но продолжал лечить людей, к тому моменту в нем открылся дар исцелять простой молитвой.

В то же время в городе Едессе жил христианин Иоанн, который был воином. Он услышал о Кире, прошел много мест и наконец нашел его в пустыне. Он привязался к нему всей душей, стал его учеником и помощником. И вот, когда они услышали, что в городе Канопе в Египте схвачена благочестивая христианка Афанасия с тремя дочерями Феоктистой, Феодотией и Евдоксией, то решили помочь им. Они отправились в путь и, придя в город, посетили их в темнице, чтобы так укрепить их дух.

Правитель города прознал об этом и велел схватить Кира и Иоанна. Затем их предали страшным мучениям на глазах у Афанасии с девочками. Потом их всех казнили. Тела их погребли в церкви апостола Марка. Потом мощи Кира и Иоанна переносились в разные страны, сейчас они находятся в Мюнхене.

Смысл праздника

Вспоминают святых, которые отдали свои жизни, чтобы укрепить веру других людей.

Народные приметы погоды

Клен покрыт росой — скоро пойдет дожди.

Вода в реке поднимается — впереди ненастье.

Кукушка замолчала — в этом году будет ранняя зима.

Что можно делать 11 июля 2026 года

Принято собирать и сушить на зиму крапиву, а также готовить из крапивы щи, пироги.

Положено готовить угощения к завтрашнему празднику.

Вечером уже можно сходить на концерт, встретиться с друзьями и порадоваться предстоящему окончанию поста.

Что нельзя делать 11 июля 2026 года

Категорически нельзя стричься, а еще опаснее стричь маленьких детей.

Ни в коем случае нельзя спать днем.

Нельзя играть свадьбы.

Что можно есть 11 июля 2026 года. Постные правила

Последний день Петрова поста, можно есть постные блюда и рыбу, хорошо приготовить блюда с крапивой.

Интересный факт

Очень важно обратить внимание на сон, который приснится в этот день. Там могут быть важные намеки.