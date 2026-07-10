Латвийские производители клубники все активнее привлекают иностранных работников, поскольку найти местных сборщиков урожая становится все сложнее. Из-за нехватки рабочей силы хозяйствам пришлось менять не только подход к найму, но и саму технологию выращивания ягод.

Латвийская клубника остается одним из главных символов лета, однако за богатым урожаем скрывается проблема, с которой фермеры сталкиваются уже не первый год, — острый дефицит рабочих рук. Об этом сообщает Новости ТВ3.

Одним из крупнейших производителей клубники в Курземе является хозяйство «Latvijas Zemenes». Несколько лет назад ягоды здесь выращивали на больших открытых полях, а во время сбора урожая ежедневно требовалось до 100 работников.

Теперь хозяйство выглядит иначе. Значительную часть плантаций перенесли под туннельные укрытия, благодаря чему удалось сократить потребность в рабочей силе и сделать выращивание менее зависимым от капризов погоды.

Председатель правления ООО Lubeco Зане Силгале объясняет, что перемены были вызваны не желанием модернизировать производство, а нехваткой людей.

«Все началось с того, что мы не могли найти работников. У нас было десять гектаров клубники, поля были красными от ягод, но урожай сгнивал, потому что его некому было собирать. С каждым годом местных сборщиков становится все меньше», — говорит она.

Сегодня на предприятии работают около 25 иностранных работников, тогда как местных жителей среди сборщиков почти не осталось.

По словам Силгале, объявления о работе больше не вызывают интереса у латвийцев.

«Сейчас большинство работников — приезжие. Кто-то не хочет заниматься сбором ягод, а кто-то считает, что наше хозяйство находится слишком далеко, в сельской местности», — отмечает она.

Одним из таких работников стал Махеш из Индии, который находится в Латвии уже второй месяц. Он рассказал, что доволен своей работой.

«Это хорошая работа. Мы собираем ягоды утром и после обеда, и сама латвийская клубника мне тоже очень нравится», — говорит он.

Несмотря на использование современных технологий, полностью заменить ручной труд пока невозможно. Как отмечает руководитель хозяйства, сбор клубники остается физически тяжелой работой, а многие сезонные работники не возвращаются в следующем году, поэтому новых сотрудников приходится обучать практически с нуля.

Для покупателей это означает, что выращивание местной клубники все сильнее зависит не только от погоды, но и от наличия работников. Именно нехватка рабочей силы уже стала одной из причин, по которой хозяйства переходят на более современные способы выращивания ягод.

Хотя основной сезон сбора клубники этим летом уже завершается, для фермеров работа не заканчивается. Сейчас они готовят посадки к следующему сезону, ухаживают за растениями и оценивают, какие изменения помогут получить лучший урожай в будущем.

Нехватка местных работников постепенно становится одной из главных проблем латвийского ягодного хозяйства, меняя подходы к выращиванию и организации сезонных работ.