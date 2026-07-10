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На берег Латвии выбросило «исчезнувшую» рыбу: ученые просят жителей сообщать о таких находках 0 12

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осетр

Фото: Facebook / Кемпинг Miķeļbāka

У побережья возле кемпинга Миķеļbāka на берег выбросило осетра — вид, который считается исчезнувшим в Балтийском море. Однако ученые уверяют: подобные находки уже не являются сенсацией и могут свидетельствовать о том, что многолетняя программа по восстановлению популяции начинает приносить результаты.

На этой неделе у кемпинга Miķeļbāka на побережье Вентспилсского края обнаружили выброшенного на берег осетра. Несмотря на то что в Балтийском регионе этот вид официально считается исчезнувшим, специалисты объясняют: такие встречи становятся все более частыми благодаря международной программе по восстановлению популяции.

Как рассказал руководитель департамента исследований рыбных ресурсов института Bior Ивар Путнис, с 2013 года, когда Латвия присоединилась к программе восстановления балтийского осетра, случаи поимки этих рыб фиксируются регулярно.

Только в этом году в журнале прибрежного промышленного рыболовства зарегистрировано уже 13 случаев вылова осетров. Большинство из них произошло именно у побережья Вентспилсского края.

По словам эксперта, когда-то осетр был обычной и важной для региона рыбой, однако со временем полностью исчез из Балтийского моря. Один из последних случаев поимки дикого балтийского осетра был зарегистрирован в 1990-х годах у берегов Эстонии.

Первой восстановлением популяции в начале 2000-х занялась Германия, позже к программе присоединились и другие страны региона. В Латвии она действует с 2013 года. В рамках проекта на рыбоводных предприятиях выращивают осетров, генетически максимально близких к исторической балтийской популяции, после чего молодь выпускают в реки и их устья.

Именно поэтому специалисты все чаще получают сообщения о встречах с этими рыбами. По словам Путниса, найденный осетр не является чем-то исключительным.

Ученые ожидают, что в ближайшие годы рыбаки будут встречать осетров еще чаще. Всех, кто обнаружит такую рыбу, просят сообщать об этом в институт Bior. Особенно важно проверить, есть ли возле спинного плавника специальная бирка с кодом страны и номером телефона — такими метками часто снабжают рыб, выпущенных в рамках программы восстановления.

Такие сообщения помогают ученым отслеживать маршруты миграции, скорость роста осетров и оценивать эффективность программы. За последние годы в водоемы Латвии выпустили около трех тысяч молодых осетров. Выпуск проводится не ежегодно, однако сама программа продолжается.

Осетр относится к медленнорастущим видам. Половой зрелости он может достигать уже в семь-восемь лет, но нередко начинает нереститься лишь в возрасте от 20 до 30 лет. Пока ученые не располагают подтвержденными данными, что хотя бы одна из выпущенных в рамках программы рыб уже дала потомство в естественной среде.

Эксперты надеются, что со временем популяция сможет самостоятельно восстанавливаться. Однако гарантировать успех невозможно: климат меняется, многие нерестовые реки остаются труднодоступными из-за гидротехнических сооружений, а сам вид уже однажды исчез из Балтийского моря.

Кроме того, осетров широко разводят в аквакультуре, поэтому отдельные особи могут попадать в дикую природу из частных хозяйств. По одной фотографии найденной у Миķeļbākas рыбы специалисты не могут определить, была ли она выпущена по государственной программе или сбежала из рыбоводческого хозяйства.

В институте Bior ведется база данных редких видов рыб. Помимо осетров, в Балтийском море время от времени встречаются и другие необычные гости. Например, у побережья Лиепаи уже несколько раз находили выброшенную на берег рыбу-меч, приплывшую из Атлантического океана.

Специалисты подчеркивают, что каждая находка осетра имеет научную ценность. Если вам удалось увидеть или поймать такую рыбу, не стоит оставлять это без внимания — информация может помочь оценить, удастся ли вернуть в Балтийское море вид, который еще недавно считался безвозвратно утраченным.

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#наука #экология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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